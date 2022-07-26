هل ينقطع الضمان القديم؟ وما هي أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي؟ وزارة الموارد تنهي الجدل

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد عن أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي، وأفصحت الإجابة بشأن هل ينقطع الضمان القديم، وذلك لأنه لم يتبقى وقتاَ كثيراً لميعاد إيقاف الضمان القديم طبقاً للمهلة التي حددتها وزارة الموارد لمستفيدي الضمان، ولقد تم التأكيد من الأشخاص المسؤولين بأنه لن ينقل المستفيدين بشكل تلقائي، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يستطيعوا الانتقال من المنظمة القديمة للجديدة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح الإجابة عن سؤال هل يتوقف الضمان الاجتماعي القديم أم لا.

هل ينقطع الضمان القديم؟

لم يتبقى الكثير من الوقت حتى ينتهي الانتقال من المنصة القديمة للجديدة، إذ أن ذلك الأمر قد تم مده من شهر مايو إلى شهر أكتوبر لهذا العام 2022، ولقد أكدت الوزارة بأنه لن يتم إلغاء المواطنين مطلقاً من المنصات القديمة، بعد أن يسجل للمنصة الجديدة.

حيث أنه قد تم الإنشاء للمنصة الجديدة لتستوعب أكبر عدد من الراغبين في الحصول على معاش الضمان والمستحقين له، وهو يقدم للأشخاص المحتاجين الأكثر فقراً والذين تأثروا كثيراً بالإصلاحات الاقتصادية، وما نتج عنها من ارتفاع نسبة الفقر والأسعار، فالحكومة تسعى دائماً لجعل المواطنين يعيشوا حياة كريمة.





شروط الضمان المطور

لقد تم الإعلان عن الشروط المحددة من وزارة الموارد، لكي يتمكن الأشخاص من التقديم على الضمان المطور والحصول عليه، وإليكم هذه الشروط وفي خال الإخلال بأي منها يتوقف الضمان وهي كالآتي:

أولاً توفر الجنسية السعودية لدى الشخص.

إجمالي يكون أقل من الحد الأدنى الخاص بالضمان المطور.

تقديم كافة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل.

السيدة غير المتزوجة ولا تجد من يعولها للحصول على الضمان.

وإن كانت مطلقة فيجب أن لا يكون لديها وظيفة والسن يكن أكبر من 35 عام ولا يوجد لها أي مصدر دخل.

سيدة متزوجة بلغت 60 عاماً ومقيمة بالمملكة بشكل كامل وليس لديها أي عقار أو ممتلكات.

ضرورة توفر كافة الشروط بالشخص المتقدم.

أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي؟ وهل يستمر مدى الحياة

أدرجت وزارة الموارد عدة أساب لقطع الضمان ابررها عدم تحديث البيانات، وعدم توفر شروط الاستحقاق، ومغادرة المستفيد أراضي المملكة لمدة تتجاوز الثلاث شهر، وفاء المستفيد، وجديرًا بالذكر إن الضمان المطور من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد، ويتساءل عنه الجميع هل سيكون مستمر أم لا، والإجابة عن ذلك هو أن الضمان حتى وقتنا هذا مستمر بالشكل الرسمي، وبإمكان الأشخاص أن يسجلوا بكافة الأوقات، ولقد صرحت وزارة الموارد بذلك، ولكن الشيء الذي محدد له وقت هو انتقال المستفيدين القدامى من المنصة القديمة للجديدة.