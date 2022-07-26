نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتبة جرير ايفون 13 برو ماكس العروض الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير ايفون 13 متوفر منه جميع الإصدارات التي نزلت إلى السوق في عروض جرير الأسبوعية من بينها ايفون 13 برو Max جرير 256 أزرق كما أن هناك ايفون 13 جرير 128 جيجا بايت مساحة التخزين الداخلية وأنواع أخرى تختلف من حيث مساحة التخزين والذاكرة العشوائية ويعتبر الايفون من الجوالات التي أعطتها المكتبة أهمية ولذلك وفرت لها العديد من الاكسسوارات وسوف نقدم أجدد العروض من مكتبة جرير ايفون 13 برو Max بعد تقديم لابتوب رخيص جرير.

مكتبة جرير ايفون 13

أولى إصدارات مكتبة جرير ايفون 13 هو جهاز ابل ايفون 13 برو ماكس بسعة التخزين 1 تيرا بايت، المتوفر الآن في المكتبة باللون الأزرق واللون الجرافيتي بالإضافة إلى اللون الفضي والذهبي وغيرها من الألوان المميزة والجديدة بسعر 6999 ريال سعودي شاملة للضريبة، وهو من الأجهزة التي تشتمل على مميزات كثيرة من بينها:

الجهاز يعمل بتقنية الجيل الخامس.

مساحة التخزين الداخلية 1 تيرا بايت.

كاميرا خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وكذلك الكاميرا الأمامية وهو من الهواتف الذكية.

شاشة بمقاس 6.7 بوصة.

عروض ابل ايفون 13 برو

بينما عند الحصول على جهاز ابل ايفون 13 برو بألوانه المميزة والعصرية من مكتبة جرير فسيكون سعره 6599 ريال سعودي شاملة للضريبة، وهو متوفر باللون الفضل والأزرق والأخضر الصنوبري أيضًا وحجم الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت، مقاس شاشة الجوال بحجم 6.1 بوصة وهي أقل من النسخة السابقة، ولكن نفس دقة وضوح الكاميرا التي تصل إلى 12 ميجا بيكسل.

ايفون 13 جرير 256 جيجا بايت

أما عن العروض الجديدة المتوفرة فهي لصالح هواتف ايفون 13 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت فسعر ابل ايفون 13 برو ماكس الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس بسعر 5199 ريال سعودي وقيمة الخصم على هذه النسخة وصلت إلى 8%.

ومتوفر العديد من الإصدارات الأخرى لدى مكتبة جرير من ايفون 13 بذاكرة تخزين أقل وهي 128 جيجا بايت بسعر 4699 ريال سعودي أما إصدار ابل ايفون 13 برو بنفس مساحة التخزين فسعره في العروض الجديدة لدى جرير هو 4199 ريال سعودي والنسخة الأعلى وهي إصدار ابل ايفون 13 برو سعة تخزين 512 جيجا بايت سعرها 5799 ريال سعودي أما عن سعر جهاز ابل ايفون 13 باللون الوردي ومساحة داخلية 256 جيجا بايت فالسعر يصل إلى 3999 ريال سعودي.