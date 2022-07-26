لابتوب رخيص جرير وأجدد العروض الأسبوعية

لابتوب رخيص جرير واحد من أهم المنتجات المقدمة من خلال مكتبة جرير في السعودية بالإضافة إلى جوالات سامسونج وقدمت أشهر الأنواع وأفضلها في السوق ويمكن الحصول على ارخص لاب توب في السعودية عن طريقها سواء بنظام الكاش أو التقسيط، ويمكن الاطلاع على عروض جرير لاب توب HP من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لجرير ولمعرفة أيضًا ما هي أفضل عروض مكتبة جرير ايفون 13.

لابتوب رخيص جرير

هناك أكثر من منتج للكمبيوتر المحمول أو اللاب توب متوفر لدى جرير في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في العروض الأسبوعية، ومن أفضل لابتوب رخيص جرير ما يلي:

يمكن شراء جهاز أيسر اسباير 1 المميز بشاشة مقاسها 14 بوصة وتعمل بنظام انتل سيليرون بسعر 999 ريال سعودي شاملة للضريبة بالإضافة إلى جهاز اتش بي ستريم المميز بنفس السعر، ومساحة مميزة وشاشة مقاسها 11.6 بوصة.

متوفر جهاز لينوفوا يديا باد 1 بمقاس شاشة 11.6 بوصة ومعالج انتل سيليرون بسعر 1049 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة، كما أن هناك لينوفوا يديا باد 3 بسعر 1099 ريال سعودي، وما يُميزه هو مقاس الشاشة التي تصل إلى 14 بوصة.

وعند الحصول على جهاز اسوس مقاس شاشة 14 بوصة ومعالج انتل سيليرون ان وسعة تصل إلى 128 جيجا بايت ا ساس دي أما عن الذاكرة العشوائية فهي 4 جيجا بايت رام سعره في العروض 1099 ريال سعودي.

وفرت المكتبة جهاز ايسر سويفت 1 الكمبيوتر المحمول بسعر 1199 ريال سعودي.

وعند الحصول على جهاز اتش بي نوتبوك المميز فيمكن الحصول عليه بسعر 1299 ريال سعودي بعد الخصم الذي وصل إلى 23%، بينما عند شراء جهاز ايسر أسباير 3 الذي يعمل بتقنية الجيل العاشر فسعره في العروض الأسبوعية للمكتبة هو 1349 ريال سعودي.

عروض جرير لاب توب

في ضوء عروض اللاب توب الأرخص في السعر لدى جرير يمكن شراء جهاز اسوس‎‎ ‎X515‎‎ انتل كور الجيل الحادي عشر بسعر 1499 ريال سعودي شاملة للضريبة، وهو من أفضل الأجهزة المتاحة خلال الفترة الحالية إذ أن مقاس الشاشة 15.6 بوصة، كما أن هناك اتش بي نوتبوك بنفس مقاس الشاشة بسعر 1549 ريال سعودي وهو نفس سعر ديل ‎‎15‎‎ انسبايرون‎‎ المتوفر لدى جرير.