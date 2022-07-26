تمويل شخصي بدون إيداع راتب مع وجود التزامات بمبلغ 200 ألف ريال

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تمويل شخصي بدون إيداع راتب والتي تمنحه البنوك للعملاء مع العديد من المزايا أهمها التمويل الشخصي مع وجود التزام بتمويل آخر، حيث تنطبق على العديد من الأفراد ولعل من أهم مزاياه هو عدم وجود تأثير على الدخل الشهري، هذا وتقدم بعض البنوك هذه النوعية من القروض لمساعدة العملاء في إكمال مشاريعهم الخاصة أو شراء منتجات معينة وتلبية احتياجاتهم الشخصية. تمويل شخصي بدون إيداع راتب تصل قيمة هذا القرض إلى 2،00،000 ريال سعودي ، ويتم تزويد المقترض بشهادة أو بوليصة تأمين على الحياة في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي ، ويسهل إمكانية سداد مبلغ القرض من 12 شهرًا إلى 48 شهرًا.

إلى 2،00،000 ريال سعودي ، ويتم تزويد المقترض بشهادة أو بوليصة تأمين على الحياة في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي ، ويسهل إمكانية سداد مبلغ القرض من 12 شهرًا إلى 48 شهرًا. في كثير من الحالات ، يتم تجاوز المدة بسبب شروط العقد المصرفي ، ووفقًا لشروط وأحكام العقد ، حددت بنوك المملكة عددًا من الشروط التي يمكن بموجبها قبول طلب التمويل الشخصي، من ضمنها وجوب تحويل الراتب، إلى جانب أن يكون عمر مقدم الطلب 18 عامًا على الأقل، وللتذكير فإن بعض المنتجات لا تتطلب تحويل الراتب أو إيداعه في البنك أو الشرك التي تقدم التمويل. معايير الحصول على تمويل بوابة سلفة يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا لتلقي التمويل .

. في حالة العمل في القطاع الخاص ، يشترط في مقدم الطلب أن يكون منتسبًا إلى هذا القطاع وبراتب لا يقل عن 6000 ريال سعودي، ويمكن الحصول على المنتج عبر منصة سلفه

للمتقدمين العاملين في القطاع الحكومي ألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر ، ولا يقل الراتب عن 5000 ريال سعودي. أوراق التمويل الشخصي من سلفة قم بإرسال كشف حساب مصرفي مختوم من البنك الذي تتعامل معه للتمويل.

يجب عليك أيضًا تقديم جميع المستندات التي تثبت هويتك ، مثل نسخة من جواز السفر أو الهوية الوطنية.

يجب تقديم جميع المستندات المتعلقة بصاحب العمل ، مع بيان التاريخ والراتب الشهري للوظيفة التي تم الحصول عليها. رابط ومزايا تمويل بنك الراجحي بدون تحويل الراتب يمكن التقديم على تمويل مصرف الراجحي من خلال تسجيل الدخول واتباع خطوات التقديم ، من جهته يوفر البنك الراجحي مزايا ترافق هذا التمويل، ومنها: التمويل الإضافي يتوافق مع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية. تمويل إضافي لجميع عملاء البنوك ، مع أو بدون تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي. فترة السداد القصوى 60 شهر. تمويل إضافي بنسبة 45٪ من إجمالي الراتب. مبلغ التمويل الإضافي من 5000 ريال سعودي إلى 1.5 مليون ريال سعودي. عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون إيداع راتب مع وجود التزامات بمبلغ 200 ألف ريال - ثقفني

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