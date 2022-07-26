نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تأجيري للسيارات بقيمة 100 ألف ريال سعودي من شركة الأمثل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تأجيري للسيارات بقيمة 100 ألف ريال سعودي، تم تأسيس شركة الأمثل في المملكة العربية السعودية للعمل في مجال التمويلات المقدمة للأفراد والمؤسسات وحصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي منذ أكثر من اثنان وعشرون عاماً حيث توفر الشركة تمويل شخصي ميسر وتمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث توفر الشركة أفضل وأحدث المجالات التمويلية المتنوعة مما جعلها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في المملكة والتي توفر خدمات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة كما تمتاز بالسرعة والمرونة والكفاءة العالية حيث تعمل الشركة دائماً على أن تكون الخيار الأفضل لراغبي الحصول على أحد الحلول التمويلية، وفي هذا المقال سنقدم لكم مزايا والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل التأجيري المقدم من الشركة.

تمويل تأجيري للسيارات من شركة الأمثل

توفر شركة الأمثل مجموعة من تمويلك الأفراد والمؤسسات ومنها التمويل التأجيري للسيارات للأفراد والذي له العديد من المميزات التي جاءت كالتالي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل متوفر مع هامش ربح تنافسي. إجراءات الحصول على التمويل هي إجراءات سريعة وسهلة يمكن إنجازها في أقل وقت. فترة السداد تصل إلى خمس سنوات. الحصول على الموافقة بشكل فوري وذلك عند توافر جميع المتطلبات. إتاحة السداد المبكر. هامش ربح ثابت حتي انتهاء فترة السداد. رسوم إدارية تصل إلى 1%.

المستندات المطلوبة

هناك عدد من المستندات التي تطلب الشركة من العميل احضارها عند التقديم للحصول على التمويل وجاءت أهم المستندات المطلوبة كالتالي:

يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب الحصول على التمويل.

تقديم صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة القيادة ذات صلاحية سارية.

بقوم بتقديم خطاب تعريف بالراتب صادر من الجهة التي يعمل بها.

العنوان الوطني وتقديم ما يثبت محل السكن.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر من المعاملات البنكية.

خطوات طلب الحصول على التمويل

يمكنك الآن طلب التمويل من خلال الاتصال بالرقم المجاني للشركة 8003015555 أو من خلال زيارة أقرب فرع تابع للشركة أو طلب الحصول على المنتح إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الأمثل.

تسجيل الاسم ورقم الهوية والجوال وقيمة الدخل وجهة العمل وتحديد الغرض من التمويل.

تحديد نوع التمويل ( التأجير التمويلي).

إدخال رمز التحقق الموضح أمامك.

الضغط على زر إرسال.

وتبدأ ساعات العمل بالشركة من يوم الأحد حتي الخميس وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الرابعة مساءً.