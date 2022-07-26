تحديث البيانات في جدارة 1444 تسجيل دخول جدارة للتوظيف للباحثين عن عمل

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عمر شويل - جدة تحديث البيانات في جدارة التي ترتبط بالخبرات والمؤهلات الدراسية من أهم ما يجب أن يحرص عليه الباحثين عن العمل في المملكة، إذ أن الهدف الأساسي من إطلاق جدارة هو إتاحة فرص التوظيف أمام طالبي العمل، حيث أنه من خلال تسجيل دخول جدارة، يسجل المستخدم البيانات الشخصية، والمهارات التعليمية، ويرفق الوثائق الرسمية التي تثبت صحة ذلك، وذلك أملًا في توفير فرص العمل للجميع، والقضاء على مشكلة البطالة التي أصبحت تؤرق المجتمعات، وفيما يلي سنتعرف على طريقة تحديث البيانات الوظيفية، والتقديم على جدارة للتوظيف.

تحديث البيانات في جدارة

تعد خطوة تحديث البيانات في جدارة من الخطوات الهامة الواجبة على كل من تمكن من التقديم على جدارة للتوظيف، حتى تزيد فرصته في الالتحاق بوظيفة مناسبة، وتفعيل الحساب بشكل شهري، ويكون بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط تسجيل الدخول إلى جدارة (منصة مسار حاليًا). اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. اكتب بيانات المستخدم، ثم اضغط على تسجيل الدخول. اكتب رمز التأكيد، ثم المتابعة. انتقل إلى بيانات الحساب في جدارة، ثم اجب على الاستفسارات المطروحة. قم بتعديل بيانات المؤهل والخبرات العلمية. ارفق المستندات الرسمية التي تثبت صحة التعديلات، اضغط على حفظ التعديلات.

جدارة للتوظيف

جدارة للتوظيف (منظومة التوظيف الإلكتروني) هي أحد المنصات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية، بهدف مساعدة الباحثين عن العمل من أبناء السعودية، للحصول على فرصة توظيف مناسبة للخبرات والمؤهلات العلمية، وقد دعت الخريجين حاملي الشهادات العليا للتسجيل في جدارة، والتقديم على الوظائف الحكومية والتعليمية، كما أكدت على ضرورة تسجيل الدخول إلى الحساب بشكل شهري؛ وذلك لتفعيل الحساب ومنعًا للتعليق، حيث يتم مراجعة البيانات في جدارة بشكل آلي، ثم يتم إبراز نقاط الترشيح الآلي لكل متقدم.

التقديم على وظائف جدارة

وفرت وزارة الموارد البشرية خدمة التسجيل في جدارة وتحديث البيانات، بالطريقة الآتية:

افتح رابط التسجيل في جدارة (منصة مسار). اضغط على خيار تسجيل طلب جديد. اكتب البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ثم حدد النوع. اكتب رمز الصورة المرئية بشكل صحيح.، ثم اضغط على تسجيل دخول جدارة. انتقل إلى السيرة الذاتية ثم سجل البيانات والمعلومات الشخصية والمؤهلات والخبرات المطلوبة لذلك. يمكنك التعديل على البيانات، وإرفاق المستندات الرسمية. ابحث عن إعلانات الوظائف الحكومية، ثم قدم عليها. اضغط على تقديم الطلب.

تحديث جدارة تسجيل الدخول

يتطلب تحديث البيانات في جدارة تسجيل الدخول، وهذا يتطلب من المستخدم الانتقال إلى رابط منظومة التوظيف الإلكترونية، ثم اختيار تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، ثم كتابة بيانات المستخدم ورقم المرور، ثم رمز التأكيد من الرسالة النصية، وبهذا يكون تمكن المستخدم من دخول جدارة، والآن بإمكانه التقديم على الوظائف الحكومية.