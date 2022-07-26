أسرع سلفة ب5000 ريال بهامش ربح تنافسي بأقساط ميسرة بدون تحويل الراتب

حاليًا يمكن في الفترة الحالية لجميع المواطنين السعوديين التقديم على تمويل منصة سلفة التي تقدم أسرع سلفة بمبلغ 5000 ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بشروط وضوابط مرنة لكافة العملاء المتطابق عليهم الشروط والضوابط المطلوبة ومن ضمن تلك الشروط توفير الدخل الشهري المناسب الذي ربما يبلغ خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك كذلك لابد من توفير فترة عمل مختلفة سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة كذلك من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بهامش ربح تنافسي بفترات سداد ميسرة بدون الحاجة إلى تحويل راتبك من خلال منصة سلفة في السعودية.

الشروط التي يطلبها التمويل الشخصي لدى منصة سلفة

التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الإلكتروني يمتاز بأنه متوافقًا مع الشريعة الإسلامية بأقساط شهرية مرنة حتى 6 أشهر لجميع العملاء السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية بدون شرط جهة العمل ولكن يطلب تمويل المنصة توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة كما يلي بالتفصيل اليوم:

يحتاج تمويل منصة سلفة أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية ومع توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص

إيضًا العاملين في القطاع العام الحكومي مطلوب منهم مدة داخل العمل لا تقل عن ثلاث أشهر.

لابد من توفير العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني عند طلب تمويل منصة سلفة السعودي الذي يتراوح من 23 عام إلى 60 عام.

لابد إيضًا من تسديد جميع الأقساط المستحقة في موعدها المحدد عن طريق منصة سلفة السعودي داخل المملكة.

أهم المميزات المتوفرة للأفراد عند طلب تمويل منصة سلفة