طريقة حساب نقاط مفاضلة جدارة للوظائف التعليمية وشروط التعيين للمعلمين 1444

طريقة حساب نقاط مفاضلة جدارة حيث يعتبرهو أول نظام امتحان عبر الإنترنت يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية، يتم استخدامه لاختبار المرشحين قبل الوصول إلى المؤسسات التعليمية والوظائف الإدارية في المملكة،يعد نظام نقاط جدارة لمهنة التدريس أحد الأنظمة الجديدة التي صممتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمقارنة المرشحين لمهن التدريس المختلفة، سيساعد ذلك مسؤولي التوظيف على تحديد المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في وظيفة معينة.

طريقة حساب نقاط مفاضلة جدارة للوظائف التعليمية

كشفت وزارة الخدمة العامة عن طريقة احتساب نقاط برنامج جدارة لـ 1444 وظيفة تدريسية، والتي تصل إلى 100 وظيفة وتعتمد على ثلاث نقاط رئيسية ومحورية وهي: عدد المرشحين. خلفيتهم التعليمية ؛ وعدد المتقدمين الحاصلين على المؤهل المناسب.

يتم احتساب المعدل العام للجامعة على مقياس النقاط. تدخل النسبة المئوية للتقدير التراكمي في حساب النقاط. هذا يعني أنه إذا كانت علامتك التراكمية أعلى من 90٪، فإن 1 ستكون 90 × 0.4 = 36 نقطة، وستظل كما هي لجميع المواد مجتمعة إذا حصلت على علامة تراكمية 80٪، ستحصل على 40 نقطة.

للتقديم ، يجب اجتياز اختبار القدرات على موقع جدارا يمثل هذا الاختبار 40٪ فقط من قيمة النقطة لذلك، إذا حصلت على 80 في اختبارك، فستحصل على 32 نقطة.

نقاط سنة التخرج: يحصل المستخدم على درجتين لكل سنة تخرج، إذا حصل مقدم الطلب على مؤهل أكاديمي في عام 2015 ، فسيكون قد تخرج منذ 6 سنوات وبالتالي يحصل على 12 درجة لعدد سنوات التخرج.

شروط تعيين المعلمين 1444

سنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوائح بشأن المناصب في التعليم، والتي تحدد المسار الوظيفي للمعلم من التعيين إلى التقاعد، وتحدد اللائحة في مادتها الخامسة الشروط اللازمة لتعيين المعلمين بدرجة مدرس ممارس. يجب أن يستوفي المعلم أو مساعده الشروط التالية: