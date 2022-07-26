نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمدينة مكة تعلن إزالة وتطوير في حي الشوقية وتوفير سكن بديل وتعويض المتضررين من نزع الملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة الملكية لمدينة مكة تعلن إزالة وتطوير في حي الشوقية وتوفير سكن بديل وتعويض المتضررين من نزع الملكية ومستحقين صرف التعويضات عن إزالة احياء مكة المكرمة العشوائية حيث هناك شروط صرف تعويضات الهدم علي غرار الإزالة في جدة وكذلك الازالة في رياض وأيضا يمكن للمواطنين معرفة الأحياء التي عليها إزالة في مكة بخطوات إلكترونية حيث ستبدأ أعمال الهدم في حي الكدوة بمكة رسميا في بداية شهر محرم ويجري الان اشعار سكان الحي بالإخلاء وبعد ذلك سيتم فصل المرافق من كهرباء ومياه لبدء الازالة في أحياء مكة رسميا.

إزالة وتطوير حي الشوقية في مكة المكرمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة البدء في تطوير وإزالة المناطق الشرقية في حي الشوقية و البداية ستكون إزالة منطقة الزهور العشوائية واعلام السكان بالإخلاء الرسمي والمتوقع له ان يكون في اخر العام الحالي وفق مصادر مطلعة حيث لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني لعمليات الازالة في مكة.

موقع المنطقة الصادر لها ازاله في مكة

وتم تحديد المنطقة التي صدر لها إزالة في أحياء مكة وهي منطقة الزهور الواقعة في الشمال الشرقي لحي الشوقية الذي يطل علي الطريق الدائري الثالث وكذلك شارع إبراهيم الخليل وتبعد تلك المنطقة عن الحرم بحوالي 3.500 متر مربع وتصل مساحة المنطقة الصادر لها إزالة حوالي 1.150.000 متر مربع.

إشعار السكان بالإخلاء وتوفير سكن لمتضرري إزالة أحياء مكة العشوائية

اكد المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة دكتور امجد مغربي ان سبب الهدم يعود لعدم وجود بنيه تحتيه وافتقار تلك المناطق للخدمات ووجود كثافة سكانية مرتفعة في نطاق عمراني ضيق وسبتم مراعاة البعد الاجتماعي لسكان تلك المناطق حيث ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير سكن بديل لمستفيدي الضمان الاجتماعي من قاطني تلك الأحياء العشوائية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وكذلك صرف تعويضات لمن يمتلك صكوك شرعية والاعلان عن موعد استقبال طلبات صرف التعويضات ومراجعة المستندات والأوراق التي تثبت ملكية العقار المتضرر من عمليات الازالة في أحياء مكة المكرمة العشوائية.