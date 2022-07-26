نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تستمر زيادة سلم رواتب حساب المواطن الجديدة الصادرة بأمر ملكي عاجل؟.. خدمة المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن خادم الحرمين قد صرح عن الأخبار السارة للأشخاص الذين يستفيدون من دعم حساب المواطن، والأخبار السارة هي إعادة الفتح لباب التسجيل بدعم حساب المواطن مرة أخرى وزيادة الرواتب، ولقد صرح أيضاً عن السلم الجديد لمعاشات هذا الدعم، فهو متاح لكافة الأسر التي تتوفر بها الشروط والمعايير المحددة من البرنامج، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم سلم معاشات حساب المواطن.

هل تستمر زيادة سلم رواتب حساب المواطن؟

بدأ المسجلون الجدد بالبحث عن السلم الذي يخص الرواتب لحساب المواطن، حتى يروا السلم الجديد للرواتب، وهل أن هناك زيادات أم سيظل كما هو إلى غيرها من التفاصيل التي تميز هذا السلم من خلال رقم واتساب حساب المواطن، وإليكم سلم معاشات حساب المواطن بعد الزيادة وهو كالآتي:

صحة استمرار زيادة حساب المواطن

بعد أن تعرفنا على السلم الذي يخص المعاشات التابعة لحساب المواطن، فلقد تساءل مواطنين كثيرين عن استمرارية هذه الزيادة، ولقد تم الإجابة عن هذا السؤال بأنها تستمر إلى أن ينتهي العام الحالي أي حوالي ستة أشهر، فهذا المعاش يصرف بزيادة قد تصل حتى 70 بالمائة، ولقد أودع الملك ثمانية مليار ريال لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

تسجيل جديد بحساب المواطن

تستطيع أن تقوم بالتسجيل ببرنامج حساب المواطن وهذا يتم عبر استخدام الخطوات التالية:

أولاَ تدخل لبرنامج حساب المواطن.

تعمل على إنشاء حساب جديد بالبوابة الإلكترونية وتدخل البيانات المطلوبة من رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

تسجل الدخول للموقع من خلال كلمة السر المؤقتة التي يتم إرسالها على رقم الهاتف.

تغير كلمة السر.

تدخل البيانات من بيانات التابعين البيانات العامة، بيانات الحساب البنكي، بيانات الدخل، بيانات العنوان، وبيانات العقارات.

ترفع جميع الوثائق المطلوبة بعد أن تكون أتممت بشكل نهائي الرفع للطلب.

تؤكد البيانات وتراجعها قبل القيام بالتسجيل.

شروط حساب المواطن

إن برنامج الدعم حساب المواطن قد أعلن عن الشروط الخاصة بالاستحقاق حتى يتمكن من التسجيل بهذا الدعم، وإليكم الشروط وهي كالآتي: