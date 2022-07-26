نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال قرض آهل بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد أو رسوم بالتقسيط في المقال التالي
يقدم الآن قرض آهل أفضل العروض التمويلية للمواطنين السعوديين حيث يمنح التمويل بمبلغ يتراوح من 18 ألف ريال سعودي حتى 100 ألف ريال سعودي حيث قام بنك التنمية الاجتماعية بزيادة المبلغ التمويلي المسموح بيه عبر برنامج منتج آهل السعودي بالمملكة حيث يسعى البرنامج التمويلي على مساعدة الأسر التي تزايد عليها أعباء الحياة والمعيشة في السعودية لذلك تقدم لهم قروض ميسرة بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح بشروط وضوابط معلنة بالبنك ويتم التقديم عليه الآن للحصول على قرض آهل بدون رسوم إدارية بالتقسيط لفترة طويلة الأجل حتى خمسة سنوات ولكن بعد توفير الدخل الشهري المناسب والسجل الائتماني الجيد لضمان الموافقة على برنامج منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
أهم الشروط الواجبة للحصول على قرض آهل حتى 100 ألف ريال
للحصول على برنامج قرض آهل داخل أراضي السعودية عن طريق بنك التنمية الاجتماعية لابد من توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة ومنها توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 18 عام حتى 70 عام كذلك مع توفير الكفيل الغارم من كافة العملاء السعوديين المتقدمين ماعدا موظفي الحكومة يمنح لهم قرض آهل بدون موافقة الكفيل لذلك إليكم كافة الشروط المطلوبة كالتالي:
- يشترط قرض آهل أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم عن الأسرة لا يتعدى 14,500 ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية.
- كذلك بنك التنمية الاجتماعية في المملكة يطلب إحضار موافقة من الكفيل من كافة الفئات المتقدمة بخلاف العاملين في القطاع العام الحكومي لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل.
- لابد من الإلتزام كذلك بالسن المطلوب عند التقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 18 سنه حتى 70 سنه ويتم أحتسابها من البنك بالتقويم الميلادي فقط.
مميزات التقديم على برنامج قرض منتج آهل السعودي
- يمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
- أمتاز قرض آهل السعودي بأنه يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدل من 60 ألف ريال سعودي.
- منتج آهل السعودي بدون دفع رسوم إدارية على التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- يقدم بنك التنمية الاجتماعية إيضًا قرض آهل بدون فوائد مالية على المبلغ التمويلي.
- كذلك منتج آهل بفترة سداد ميسرة حتى 60 شهر بعد موافقة بنك التسليف المعروف الآن في السعودية بأسم بنك التنمية الاجتماعية.
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