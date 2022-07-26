نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الغذاء والدواء تفتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن فتح باب التقديم الآن في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي 1444. حيث صرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال موقعها الرسمي بوابة التوظيف.عن تواجد برنامج تدريب تعاوني للفصل الدراسي 2022 وذلك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.وذلك للفصل الدراسي الأول، حيث تولي الهيئة العامة للغذاء والدواء اهتمام مستمر للجيل الحالي.لرفع مقدار المهارة والمعرفة لكافة الطلبة والطالبات بالتحديد الطلبة المتميزين. من أبناء المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين الحصول على العلم بجانب المهارة المنية يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل بالمملكة.وذلك وفقا لبعض الشروط التي تمكن الطلاب من الالتحاق ببرنامج التدريب.

شروط الالتحاق بتدريب هيئة الغذاء والدواء للعام 2022

يتم الآن فتح باب الالتحاق بتدريب الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال موقع الهيئة الرسمي. وذلك وفقا لبعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للبرنامج. وهي كالتالي:

يجب على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية

التفرغ التام للتدريب شرط أساسي

يجب إتمام التدريب الخاص بهيئة الغذاء والدواء بالكامل

رابط التقديم ببرنامج تدريب هيئة الغذاء والدواء 2022

يجب على المتقدمين من الرجال والنساء في برنامج التدريب التعاوني الخاص بالهيئة والذي سيبدأ في الفصل الدراسي الأول ،توفير المستندات التالية:

السيرة الذاتية صورة من بطاقة الهوية الوطنية خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع كتابة تاريخ بداية ونهاية التدريب.

يتم التقديم على برنامج تدريب التعاون الخاص بهيئة الغذاء والدواء من خلال الرابط الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء.وذلك بدءا من يوم الاثنين الموافق 26/12/1443هجريا 25/7/2022 ميلاديا. ويستمر التقديم حتى يوم الأحد 31/7/2022 لكافة الطلبة والطالبات.

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