نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن المجاني للتواصل مع خدمة العملاء ومعلومات هامة للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تخصيص رقم حساب المواطن المجاني الخاص بالتواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج، وذلك للإجابة عن جميع تساؤلات المستفيدين القدامى والجدد، فمع تزايد الإقبال على طلب الدعم المقدم من حساب المواطن يواجه بعض المستفيدين مجموعة من التحديات أثناء الاشتراك، كذلك توجد العديد من التساؤلات لدى من يرغبون في إعادة التسجيل في حساب المواطن الجديد، ولذلك وفر البرنامج أربعة قنوات مختلفة للتواصل مع خدمة العملاء، لضمان تقديم أكبر قدر من المساعدات والحلول.

رقم حساب المواطن المجاني

عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن تم الإعلان عن رقم مركز الاتصال بالبرنامج، ويتم تلقي الاتصالات على هذا الرقم ابتداءً من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، كل ما عليك هو الاتصال على رقم حساب المواطن المجاني 19912 والاستفسار عن ما تريد، كما يمكنك تقديم شكوى بخصوص أي مشكلة تواجهها في حسابك ومعرفة الطريقة الصحيحة لحلها.

قنوات التواصل مع حساب المواطن

توجد أربعة قنوات مختلفة لتقديم خدمات التواصل مع البرنامج من بينها رقم مركز الاتصال السابق ذكره، كما توجد ثلاث طرق أخرى للتواصل مع البرنامج وهي:

بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وتعمل على مدار أربع وعشرين ساعة.

حساب خدمة المستفيدين ويعمل يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى العاشرة مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت تكون مواعيد تلقي الاستفسارات من الساعة 1 مساءً إلى 10 مساءً.

خدمة صوتك مسموع وتعمل هذه الخدمة على مدار الساعة بهدف تحقيق ما يتطلع إليه المستفيدين لرفع جودة الخدمات المقدمة.

معلومات هامة للمستفيدين من حساب المواطن

أوضح حساب المواطن للمستفيدين الذين لا يستطيعون التسجيل في البرنامج، نتيجة لفقدان أو تغيير رقم الهاتف، أنه يمكنهم زيارة صفحة الدخول إلى البرنامج ومن ثم النقر على أيقونة النفاذ الوطني.

تساءل احد الشخاص ممن قاموا بإعادة تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج، عن ما إذا كان ستتم دراسة أهليته في البرنامج للدفعة القادمة أم لا، فأجاب المتحدث الرسمي للبرنامج انه يمكن دراسة الأهلية والاستحقاق لدفعة الشهر القادم إذا كان قد قام بتقديم الطلب قبل يوم 16 من الشهر الجاري.

حاسبة حساب المواطن الجديد

يستطيع المستفيد معرفة القيمة التقديرية لاستحقاقه عن طريق استخدام حاسبة الدعم وذلك باتباع الخطوات التالية:

دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

قم بتحديد حالتك في الخيارات ثم النقر على خيار احسب.

سوف يظهر أمامك مبلغ استحقاقك التقديري.

ما هي شروط حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن شروط الأهلية والاستحقاق منذ بدء البرنامج وتتلخص في: