نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن أكثر من 60 وظيفة مختلفة للجنسين في المقال التالي
تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية ( رعاية ) بالمملكة العربية السعودية، عن توافر أكثر من 60 وظيفة الآن. وهي وظائف في الكثير من التخصصات المختلفة للجنسين من الرجال والنساء في الرياض. وتعتبر الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة سعودية تملك أثنين من أكبر المستشفيات بالمملكة. وهي مستشفى رعاية بالرياض والمستشفى الوطني وهما من أكبر المستشفيات بطاقة أستيعابية كبرى. وقامت الشركة حاليا بافتتاح رعاية لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية للعمل على توزيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.وتطلب الآن العديد من الموظفين في الكثير من المجالات المختلفة بشرط أساسي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.وقد أعلنت رعاية عن كيفية التسجيل في الوظيفة المناسبة من خلال موقع التوظيف الرسمي الخاص برعاية.
وظائف رعاية السعودية للجنسين 2022
أعلنت رعاية الآن عن الكثير من الوظائف المتاحة للجنسين، والتي يمكن التقديم عليها بحسب التخصص الدراسي الخاص بالمتقدم أو المتقدمة والوظائف المتاحة الآن وظائف متنوعة وهي كالتالي:
- استشاري جراحة أعصاب
- ممرضة مسئولة
- عامل أجتماعي
- فني cssd
- منسق الحساب الرئيسي
- مسجل طب الأطفال
- ثلاث وظائف ممرضة الموظفين
- كاتب تسجيل
- معالج فيزيائي أول
- مهندس ميكانيكي أول
- مشرف الصحة والبيئة
- صيدلي
- مراجع داخلي
- رئيس الموارد البشرية
- فنى تخدير متاح موظيفتان
- استشاري أمراض النساء والتوليد
- مشرف السجلات الطبية
- استشاري أنف وأذن وحنجره
- أخصائي علاج الجهاز التنفسي
- مهندس ميكانيكي أول
- معالج فيزيائي أول
- مدير السلامة
الكثير من الوظائف الأخرى متاحة بالتفصيل لدى الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي من الممكن التقديم عليها الآن للرجال والنساء من التخصصات العلمية المختلفة المتناسبة مع طبيعة العمل.
رابط التقديم على وظائف رعاية 2022
يمكن التقديم الآن وظائف رعاية المختلفة التي أتاحتها الآن من خلال الرابط الرسمة وظائف رعاية . حيث أتاحت التقديم الإلكتروني بدءا من يوم الأحد 25/12/1443 هجريا الموافق 24/7/2022 ميلاديا. ويستمر التقديم على الربط الإلكتروني حتى يتم الاكتفاء من الأعداد المطلوبة برعاية.ولا توجد أي أشتراطات أخرى للتقديم غير التخصص العلمي المتناسب مع الوظيفة وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ليس أكثر وتتوافر حاليا أكثر من 60 وظيفة في رعاية للمؤهلات المختلفة.
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