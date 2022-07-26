الشركة الوطنية للرعاية الطبية تعلن عن أكثر من 60 وظيفة مختلفة للجنسين

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية ( رعاية ) بالمملكة العربية السعودية، عن توافر أكثر من 60 وظيفة الآن. وهي وظائف في الكثير من التخصصات المختلفة للجنسين من الرجال والنساء في الرياض. وتعتبر الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة سعودية تملك أثنين من أكبر المستشفيات بالمملكة. وهي مستشفى رعاية بالرياض والمستشفى الوطني وهما من أكبر المستشفيات بطاقة أستيعابية كبرى. وقامت الشركة حاليا بافتتاح رعاية لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية للعمل على توزيع وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة.وتطلب الآن العديد من الموظفين في الكثير من المجالات المختلفة بشرط أساسي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.وقد أعلنت رعاية عن كيفية التسجيل في الوظيفة المناسبة من خلال موقع التوظيف الرسمي الخاص برعاية.

وظائف رعاية السعودية للجنسين 2022

أعلنت رعاية الآن عن الكثير من الوظائف المتاحة للجنسين، والتي يمكن التقديم عليها بحسب التخصص الدراسي الخاص بالمتقدم أو المتقدمة والوظائف المتاحة الآن وظائف متنوعة وهي كالتالي:

استشاري جراحة أعصاب

ممرضة مسئولة

عامل أجتماعي

فني cssd

منسق الحساب الرئيسي

مسجل طب الأطفال

ثلاث وظائف ممرضة الموظفين

كاتب تسجيل

معالج فيزيائي أول

مهندس ميكانيكي أول

مشرف الصحة والبيئة

صيدلي

مراجع داخلي

رئيس الموارد البشرية

فنى تخدير متاح موظيفتان

استشاري أمراض النساء والتوليد

مشرف السجلات الطبية

استشاري أنف وأذن وحنجره

أخصائي علاج الجهاز التنفسي

مهندس ميكانيكي أول

معالج فيزيائي أول

مدير السلامة

الكثير من الوظائف الأخرى متاحة بالتفصيل لدى الصفحة الرسمية الخاصة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي من الممكن التقديم عليها الآن للرجال والنساء من التخصصات العلمية المختلفة المتناسبة مع طبيعة العمل.

رابط التقديم على وظائف رعاية 2022

يمكن التقديم الآن وظائف رعاية المختلفة التي أتاحتها الآن من خلال الرابط الرسمة وظائف رعاية . حيث أتاحت التقديم الإلكتروني بدءا من يوم الأحد 25/12/1443 هجريا الموافق 24/7/2022 ميلاديا. ويستمر التقديم على الربط الإلكتروني حتى يتم الاكتفاء من الأعداد المطلوبة برعاية.ولا توجد أي أشتراطات أخرى للتقديم غير التخصص العلمي المتناسب مع الوظيفة وأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ليس أكثر وتتوافر حاليا أكثر من 60 وظيفة في رعاية للمؤهلات المختلفة.