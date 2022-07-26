بموافقة فورية تمويل شخصي ب50 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

بموافقة فورية من شركة إمكان للتمويل لجميع المواطنين السعوديين عند طلب التمويل الميسر حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي ولكن يتحقق ذلك في حالة توفير جميع الإلتزامات والشروط الواجبة للتمويل حيث نجحت شركة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي في تقدم التمويل الشخصي الميسر لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية كذلك أتاحت الشركة التمويل الشخصي للمتقاعدين بشروط وضوابط ميسرة لذلك يريد الجميع التقديم على تمويل إمكان للحصول على تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب بأقساط مريحة ربما تصل إلى 24 شهر بشرط توفير الحد الأدنى للراتب الشهري مع سلامة السجل الائتماني للعملاء السعوديين المتقدمين عبر شركة إمكان.

كافة الشروط اللازمة للحصول على التمويل الميسر بالشركة

التمويل الشخصي الميسر من أفضل التمويلات المتوفرة للأفراد داخل شركة إمكان بسبب توفيره العديد من المزايا التمويلية الهامة ومن أهمها توفير التمويل الشخصي بمبلغ لا يقل عن 2000 ريال حتى 50 ألف ريال سعودي بفترة سداد تبدأ من 12 شهر وتصل إلى 24 شهر فقط لا غير ولكن تحت شروط وضوابط معلنة عبر شركة إمكان للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل والإجراءات الجديدة:

يشترط قرض شركة إمكان بالتعاون مع مصرف الراجحي توفير سجل ائتماني مناسب من جميع العملاء السعوديين فقط.

لابد من توفير فترة عمل تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الميسر من جميع العملاء العاملين في القطاع الخاص.

يجب إحضار أثبات الحد الأدنى للدخل شهري الذي يبلغ على الأقل 4 آلاف ريال من أجل الموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

كذلك يبدأ التقديم الإلكتروني من عمر 25 عام على الأقل حتى 60 عام بعد موافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

أهم المزايا التي تقدمها الشركة عند طلب التمويل الشخصي الميسر