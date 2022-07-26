نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات في اكسترا وطريقة التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في اكسترا تعتبر هي الأفضل في المملكة العربية السعودية وذلك يرجع لأنها شاملة عروض جوالات هواوي المتميزة والتي حصدت مركز ريادي متقدم في المبيعات خلال السنوات الماضية وكذلك عروض جوالات سامسونج، ومتجر اكسترا يعد من أهم المتاجر التي تقدم خدماتها في مجال بيع المنتجات كاش أو من خلال نظام التقسيط ولكن لا بد من معرفة شروط التقسيط من اكسترا قبل الاستفادة من عروض اكسترا للجوالات الذكية أو العروض السارية على الشاشات وهي تعد من أجدد العروض.

عروض الجوالات في اكسترا

يقدم متجر اكسترا عروض على جميع أنواع الجوالات الذكية بمختلف فئاتها السعرية، فهناك الفئة المتوسطة والفئة العالية أيضًا، ويمكن متابعة عروض الجوالات في اكسترا أولًا بأول من خلال الموقع الإلكتروني ومن بين العروض المقدمة حاليًا هو عرض على جوال شاومي ريدمي نوت 10 اس باللون الأزرق ومساحة التخزين 128 جيجا بايت بسعر 779 ريال سعودي.

هناك أيضًا هونر إكس 8 الذي يدعم الجيل الخامس بمساحة 128 جيجا بايت، ومتاح لدى اكسترا بعر 949 ريال سعودي متضمنة على قيمة الضريبة المضافة، إلى جانب أجهزة ابل ايفون 13 برو ماكس بجميع الإصدارات المتوفرة في السوق مثل إصدار بسعة تخزين 128 جيجا بايت والإصدارات الأعلى منها بأسعار متفاوتة.

سعر سامسونج جالكسي إس 22 الترا في اكسترا

قام متجر اكسترا بتوفير عروض على أجهزة سامسونج الجديدة، فمتوفر الآن سامسونج جالكسي إس 22 الترا الجيل الخامس، مساحة التخزين الداخلية للجهاز هي 256 جيجا بايت، ومتوفر باللون الأخضر بسعر 4899 ريال سعودي، وعند شراءه يمكن الاستفادة بالهداية القيمة التي تصل إلى 508 ريال سعودي.

تقسيط المشتريات من اكسترا

يمكن تقسيط المشتريات من خلال عروض اكسترا والحصول على الموافقة الفورية، وتقدم تمويل بقيمة تصل إلى ستين ألف ريال سعودي، ويمكن الدخول في عروض التقسيط من أجل شراء الجوالات ومن مميزات التقسيط إمكانية السداد حتى ثلاث سنوات وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية.

ولكن للاستفادة من العروض لا بد من تقديم نسخة من الهوية الوطنية للمواطنين الحاملين للجنسية السعودية، والأجانب يمكنهم التقسيط بعد تقديم نسخة من الإقامة وإثبات الدخل أيضًا، ويمكن تقديم الطلب وانتظار الرد إلكترونيًا.