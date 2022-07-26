نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور الشروط للمتزوجة والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الحكومة السعودية بشأن الضمان الاجتماعي المطور الشروط والضوابط التي بناءً عليها يتم الموافقة على طلبات المتقدمين للحصول على دعم الضمان، بالإضافة إلى تحديد الفئات الأكثر أحقية والمعايير الواجب توافرها فيهما، لذلك سوف نُطلعك على كامل التفاصيل الخاصة بالشروط للالتزام بها، لكي تستطيع الحصول على الراتب المسموح للضمان، وتحقيق أهداف الدولة من حماية المواطنين ورعايتهم.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

قام مجلس الوزراء السعودي بإضافة تعديلات وشروط جديدة للضمان المطور، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع مواطني المملكة، وضمان الاستقرار المعيشي للمستفيدين من معاش الضمان، لذلك سوف نوضح كافة الشروط الواجب توافرها في جميع المستحقين.

الضمان الاجتماعي للمتزوجة

أن تكون من أصل سعودي. المطلقة أو الأرملة من زوج سعودي ولديها أبناء سعوديين. أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي. أن تقيم إقامة مستمرة داخل المملكة. ألا تمتلك دخل شهري أعلى من الدعم، أو أصول وممتلكات باسمها.

شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

أن يكون مواطن سعودي الجنسية مقيم داخل أراضيها. أن يتجاوز عمره ٣٥ عامًا. توافر الأوراق الطبية وما يثبت عدم قدرته على العمل. لا يملك دخل شهري ثابت.

شروط الضمان المطور للعسكري

بلوغه ٦٠ عامًا. أن يحمل الجنسية السعودية، ومقيم بالمملكة بشكل دائم. توافر شروط استحقاق المعاش كاملة. تقديم طلب الدعم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الموارد البشرية. ألا يمتلك رخصة تجارية، أو سجل تجاري.

كيفية سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور؟

ادخل لموقع وزارة الموارد البشرية. اكتب الهوية ورقم المرور، ثم انقر على تسجيل الدخول. اضغط على خانة تفاصيل الطلب. احذف البيانات الخاصة بالتابع، مع توضيح سبب الحذف، ثم اضغط التالي. دون البيانات الموضحة أمامك. اضغط على إرسال، ثم الاستعلام عن الطلب، وسوف تستلم رسالة تأكيد إتمام نجاح الخطوات.

هل الأعزب يستحق الضمان الاجتماعي المطور؟

أجابت وزارة الموارد البشرية بالتأكيد على أن الأعزب يستحق الاستفادة من الضمان، إذا توافرت فيه شروط الاستحقاق والتي من أهمها أن يكون سعودي الجنسية، وعدم امتلاكه لدخل أعلى من الضمان، وأيضًا عدم تسجيله في أي برامج تأمين سابقة.

كم الراتب المسموح للضمان الاجتماعي المطور؟

للفرد المستقل ١٠٠٠ ريال. للأسرة المكونة من فردين ٢٧٥٠ ريال. الأسرة المكونة من ٤ أفراد ٣٧١٠ ريال. الأسرة المكونة من ٥ أفراد ٤٢٨٠ ريال.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط التي حددتها الحكومة تعد إلزامية لكافة المتقدمين، وذلك حرصًا من الوزارة بتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا لذلك الدعم من المطلقات، والأرامل، الأيتام، وغيرهما ممن تتوافر فيهما معايير الاستحقاق.

الخلاصة

الضمان الاجتماعي المطور الشروط تم توضيحها بالكامل لأكثر من فئة مستحقة للدعم، كما ذكرنا لك خطوات سحب طلب التقديم، ورواتب الضمان حسب أفراد الأسرة، وكافة الضوابط السابق ذكرها كل فئة على حدى.