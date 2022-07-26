نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات تضمنت على خصومات هائلة على معظم أنواع الهواتف الذكية مثل عروض جوالات سامسونج المميزة والمنتشرة في المملكة العربية السعودية، كما أن هناك عروض اكسترا اكسسوارات جوال هواوي والتي قد لا تجدونها إلا في عروض اكسترا الجديدة، ويعتبر المتجر من أشهر الأماكن المتخصصة في توفير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضًا، لذا يمكن التعرف على عروض الجوالات في اكسترا والمبادرة في الشراء والحصول على الخصم في إطار مجلة العروض الجديدة.

عروض اكسترا للجوالات

هناك العديد من الأجهزة المنزلية المتوفرة لدى اكسترا ويمكن شرائها في العروض الجديدة، كما أن هناك عروض اكسترا للجوالات والتي تشمل مجموعة من أنواع الهواتف الجديدة من بينها جوالات ايفون، والعروض هي كما يلي:

يمكن شراء ابل ايفون 11 الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع بسعر شامل الضريبة 2299 ريال سعودي، وهو من الإصدارات الجديدة المتوفرة باللون الأصفر ومساحته 128 جيجا بايت، ومتوفر الإصدار التالي وهو أبل ايفون 12 الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس وهو متوفر بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي.

عروض اكسترا سامسونج

أما عن عروض أجهزة سامسونج فهناك سامسونج جالكسي ايه 22 الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس وحقق مبيعات كبيرة في الأوقات الماضية فهو متوفر بسعر 809 ريال سعودي، فيمكن الحصول عليه باللون الرمادي ومساحة تخزين 128 جيجا بايت كما وفر متجر اكسترا عرض على جهاز سامسونج جالكسي ايه 52 إس الجيل الخامس بنفس مساحة تخزين الجهاز السابق ومتوفر باللون الأسود بسعر 1299 ريال سعودي.

كما أن هناك جهاز سامسونج جالكسي إس 20 إف إي متوفر باللون الأزرق وهو من الأجهزة المميزة والذي يمكن الحصول عليه بنظام التقسيط أيضًا لمدة ثلاث سنوات، بسعر 1649 ريال سعودي، ويمكن الطلب من خلال الموقع الخاص باكسترا والتوصيل حتى باب المنزل.

عروض اكسترا ايفون 13

يمكن شراء أجهزة أبل ايفون 13 برو ماكس الجيل الخامس من خلال المتجر باللون الأزرق سييرا وباللون الأخضر بسعر 4999 ريال سعودي وذلك للنسخة 256 جيجا بايت، بينما سعر الجهاز بمساحة تخزين 128 جيجا بايت باللون الأزرق بسعر 4599 ريال سعودي، ومتوفر العديد من الإصدارات الأخرى للشركة لدى اكسترا يمكن معرفتها عند زيارة الموقع الإلكتروني والشراء بالكاش أو التقسيط.