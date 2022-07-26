جدارة تسجيل الدخول masar.sa والذي يدخل عليه اليوم جميع الراغبين في تسجيل بياناتهم الوظيفية في العام الهجري الجديد 1444 أو الراغبين في تحديث البيانات التي قاموا بتسجيلها من قبل على المنصة الخاصة بالتوظيف بالمملكة، وقد أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم عبر منصتها على تويتر أن على المسجلين في الموقع تحديث بياناتهم للعام الجديد ليتم شمولهم في الوظائف الجديدة التي تقوم المملكة بالإعلان عنها في العام الجديد في القطاع الحكومي.

تحديث البيانات الوظيفية للمواطنين عبر منصة مسار الخدمة المدنية

تقوم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية بالتشديد على المواطنين أن يتم تسجيل بياناتهم الوظيفية عبر منصة التوظيف الحكومية والتي تعتبر قاعدة بيانات أساسية للتعرف على نسب البطالة بالمملكة من الخريجين بالتعليم العالي أو التعليم المتوسط أو الحاصلين على الثانوية العامة، ويقوم الخريج بالتسجيل على المنصة الوطنية بكامل البيانات للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة بالمجال الحكومي.

[جدارة تسجيل الدخول masar.sa] تحديث البيانات الوظيفية على منصة جدارة NIC وزارة الخدمة المدنية

وقد تم التشديد والإعلان عن تحديث بيانات المسجلين على المنصة الوطنية للتوظيف في ذي الحجة 1442 ليتم الحصول على البيانات الحديثة في 1443، وقامت وزارة الخدمة المدنية قبيل شهر المحرم 1444 بالإعلان عن تحديث بيانات المسجلين من غير العاملين والخريجين في العام الحالي أو الذين لم يحصلوا على فرص للعمل من الخريجين من قبل بتحديث البيانات الوظيفية لهم عبر منصة جدارة الإلكترونية، والتي يتم عليها حصر أعداد الخريجين وتسجيل الخبرات والقدرات المعرفية والعملية للمسجين، كما يتم تسجيل البيانات الجديدة لصاحب التسجيل، العنوان والهاتف والمؤهل الدراسي والأكاديمي وغيره.

جدارة تسجيل الدخول masar.sa

طريقة استخدام جدارة تسجيل الدخول masar.sa وتحديث بيانات المستخدمين

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة منذ وقت قريب، كما قامت الجامعات باستقبال طلبات التسجيل فيها وكذلك الكليات الحربية، وينتظر خريجي الثانوية العامة الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي، كما يقوم خريجي التعليم الجامعي والحاصلين على المهارات والخبرات الجديدة الحصول على فرص وظيفية حسب المؤهل الجديد لهم، ويكون عليهم تحديث بياناتهم عبر مسار منصة جدارة الإلكترونية للتمكين من الحصول على البيانات الحديثة للمسجلين.