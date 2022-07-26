نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع – امتيازات القبول في تقديم وزارة الدفاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع هو ما يحتاج إليه كل المتقدمين في الفترة الحالية حيث قامت المملكة بتوفير رابط من أجل التقديم إلى كل الكليات العسكرية سواء حملة الثانوية العامة أو غيرها، وتم توضيح موعد التقديم يوم 15-12-1443 هـ، كما أعلنت بوابة القبول عن النتائج الخاصة بحملة البكالوريس لذلك يمكن لكل الطلاب الاستعلام من خلال بوابة وزارة الدفاع.

شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع

وللتقديم على وزارة الدفاع اتبع مجموعة الخطوات الأتية:

الدخول على الرابط الرسمي للتقديم إلى الكليات العسكرية. اختيار تسجيل جديد. تضغط على مربع القبول في اسفل الصفحة. اضغط على تسجيل. سوف تظهر البيانات قم بلمئها. نكتب المعلومات الشخصية. اضغط على تسجيل.

شروط التقديم على وزارة الدفاع

والتقديم في وظائف أو كليات وزارة الدفاع أو الكليات العسكرية بشكل عام يتطلب مجموعة من الشروط منها:

المتقدم سعودي الجنسية نشأته في المملكة العربية. العمر بين ١٨ عام إلى ٢٢ عام. العزوبية. لا يحمل جنسية أخرى. حسن السلوك والأخلاق.

امتيازات القبول في تقديم وزارة الدفاع 1443

يلجأ الطلاب إلى التقديم في وزارة الدفاع وهذا يرجع إلى الامتيازات المقدمة ومنها:

توفير كل الأدوات المدرسية التي يكون الطلاب بحاجة إليها. تسليم كل الثياب العسكرية. يوجد تكفل بكل الوجبات اليومية. إتاحة سكن داخلي لكل الطلاب. توفير مجموعة من الخدمات الطبية في كل المستشفيات العسكرية. يوجد منحة دراسية خلال الدراسة.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443؟

ولكي تتمكن من الاستعلام على كل النتائج في وزارة الدفاع بعد التقديم تقوم بالدخول على الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الدفاع. اكتب اسم المستخدم مع كلمة المرور. اضغط على كلمة نتائج. ثم استعلام. سوف تظهر نتيجة المتقدم.

ماهي شروط المؤهلات ؟

ولكي تقوم بخطوة التقديم في الكليات العسكرية توجد مجموعة من الشروط التي لا بد أن تكون متوفرة في المؤهلات وهي:

أن تحصل في الثانوية العام على 80% أو أكثر. نتائجك بالتحصيلي تكون 60% أو أكثر. النجاح في الاختبارات الشخصية واختبار القدرات.

وضحت وزارة الدفاع لكل الطلاب السعوديين رابط التقديم على وزارة الدفاع من أجل الالتحاق بالصفوف العسكرية الحصول على الامتيازات المقدمة من وزارة الدفاع لطلابها:

والذي يمكن الدخول إليه “من هنا“، حيث يتيح الرابط إمكانية التسجيل عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة السعودية مع إمكانية الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل.

إليك شرح طريقة تقديم وزارة الدفاع وشروط القبول في كل الكليات العسكرية في المملكة وكيفية تخطي امتحان القدرات للقبول في الكلية.

الخلاصة

قد شرح لك طريقة تقديم بوزارة الدفاع وأصبحت واضحة للطلاب الذين يريدون التقديم على الكليات العسكرية في اقرب وقت ممكن قبل أن يتم إغلاق التقديم.