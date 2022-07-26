نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال تمويل فوري بالتقسيط بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل للراتب عبر إمكان في المقال التالي
يمكن الحصول على عرض إمكان للتمويل في السعودية الذي يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام ويمتلك الجنسية السعودية فقط لا غير لذلك سوف نوضح للجميع كافة الشروط المطلوبة للتمويل لكي يضمن العميل السعودي الموافقة على التمويل الشخصي الميسر قبل التقديم عليه كذلك يمتاز تمويل إمكان الراجحي بأن له تطبيق عبر الجوال يسمح من خلاله التقديم على التمويل الشخصي بالشركة لذلك يرغب العديد من المواطنين التقديم الإلكتروني على هذا القرض للحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون موافقة الكفيل الغارم لمدة 24 شهر كذلك بلا حاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر عبر إمكان
تحتاج شركة إمكان للتمويل عندما يتقدم العميل بطلب التمويل الشخصي الميسر بتوفير الدخل الشهري الثابت الذي يساوي 4000 ريال على الأقل مع توفير إيضًا فترة عمل إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر وغير ذلك من الشروط والضوابط اللازمة للتمويل الشخصي كالتالي:
- في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص لابد من توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 6 أشهر ثم إحضار ذلك إلى شركة إمكان للتمويل.
- إيضًا لابد من توفير الحد الأدنى للراتب أو الدخل الشهري المطلوب الذي يساوي 4 آلاف ريال بموافقة من شركة إمكان.
- كذلك يجب توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل الذي يبدأ من 25 سنه كحد أدنى ويصل إلى 60 سنه فقط لا غير.
ما هي مزايا الحصول على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان
التمويل الميسر النقدي بالشركة يصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد لا تزيد عن سنتين كذلك يمكن الحصول على التمويل الشخصي بموافقة سريعة بعد توفير كافة الضوابط والأحكام الواجبة لهذا التمويل كذلك من أجل الحصول على جميع الخصائص المتاحة خلال شركة إمكان للتمويل بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية كما يلي:
- يمتاز التمويل الشخصي بأنه يتفق بشكل كلي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- أمتاز التمويل الشخصي الميسر بأنه بدون حاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- تمويل شخصي فوري بدون موافقة الكفيل الغارم حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي.
- التمويل الميسر بالتقسيط لمدة سنتين على الأكثر بموافقة من شركة إمكان للتمويل خلال المملكة العربية السعودية.
- أفضل تمويل شخصي بدون أشتراط جهة العمل بالسعودية حيث متاح لجميع السعوديين الذين يعملون في القطاعات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 50,000 ريال تمويل فوري بالتقسيط بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل للراتب عبر إمكان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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