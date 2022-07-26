نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة كيف أحدث بياناتي في جدارة 1444 وحساب النقاط في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة عبر الموقع الرسمي لمنصة جدارة والسؤال الهام الذي يشغل بال الكثيرين . كيف أحدث بياناتي في جدارة 1444 وذلك يتم عبر بعض الخطوات البسيطة وهو الأمر الهام بالنسبة . لكافة الخريجين والخريجات أو أذأ ما كانت هناك فئات يشغلها التقديم و التسجيل في وظائف جدارة . وغير ذلك مما يتم علي منصة جدارة داخل المملكة العربية السعودية كما جاء من مسئولي منصة جدارة بتجديد الخدمة المدنية ودعت كافة الخريجين والخريجات . بأن يتم اتباع طريقة تحديث البيانات في جدارة علي الموقع الإلكتروني . كذلك نوهت لأهمية تحديث بيانات جدارة لمن يرغب في وظائف جدارة التي سيعلن عنها أو الحالية . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض المزيد فيما يخص تحديث بيانات جدارة والطريقة المتبعة لذلك .
تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة 1444
يتم تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة عبر الموقع الرسمي الخاص بمنصة جدارة وليس هناك أي منصات أخري معتمدة . ووضحت الوزارة أهمية تحديث بيانات منصة جدارة لكافة المسجلين القدامي أو الجدد وذلك لكي ما يكون هناك . ضماناً لدقة المعلومات المسجلة علي منصة جدارة . كما يجب أيضاً إكمال الملفات الخاصة بالمتقدمين وذلك لكي ما يتاح الفرصة . ليتم عمل المفاضلة في الحصول علي وظائف جدارة التي ستعلن كذلك نوهت الوزارة لأهمية الحصول علي تلك الوظائف . يجب أن يتم تحديث بيانات جدارة لكل من يبحث عن وظائف أو لمن هم خريجين وفيما يخص . كيف أحدث بياناتي في جدارة 1444 ذلك ما سنعرض خطواته عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
ما هي الطريقة التي يتم من خلالها حساب نقاط جدارة
بعد أن يتم تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة بالخطوات التي سنعرضها بالسطور القادمة يمكنك حساب نقاط جدارة . وحساب النقاط علي منصة جدارة كمثال بعد أن يتم منح مرشح ما 5 نقاط لكل ميزة معينة حصل عليها . ويضاف لتلك النقاط عدد 3 نقاط أخري لتحديد الأنشطة التنموية المشارك بها كما يتم إضافة تلك النقاط بعد . إضافة جميع المزايا كذلك بجانب تحديد المستوي الذي سيحصل عليه المرشح وتكون وفقاً لدرجات معينة سنوضحها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة و كيف أحسب نقاطي في جدارة 1444
من الضروري أن يتم تحديث بيانات جدارة لكي ما يتم منح الفرصة لحساب النقاط عبر الخطوات التالية :-
- أذأ ما حصل المرشح علي نسبة 40 نقطة من الدرجات التراكمية بشهادات البكالوريوس تحسب . النقاط 0.4 بجانب معدل تراكمي وليكن 90% يتم الحساب 90*0.4=36 .
- كما النتيجة الخاصة باختبارات قياس بنفس النقاط وهي 40 نقطة وتم تسجيل اختبار القدرات بعدد 80 درجة . يكون الحساب نتيجة ضرب الرقمين 0.4*80=32 .
- كذلك بجانب النقاط الخاصة بتخرج الطالب من الدراسة وأذأ ما حصل الطالب علب 30 نقطة يتم . ضرب 30*0.4=12 .
- وبجمع الدرجات في الخطوات السابقة وهي 36+32+12=80 درجة .
كيف يتم تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة
- في بداية الأمر يتم تسجيل الدخول علي منصة جدارة البوابة الإلكترونية .
- كما يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص لذلك .
- يجب تدوين تاريخ الميلاد الخاص بالمستخدم بالصفحة الرئيسية بمنصة جدارة .
- كذلك من الضروري أن يتم تحديد جنس المسجل علي منصة جدارة .
- في الخطوة التالية يتم تسجيل رمز التحقق الظاهر أمامك بالصفحة الرئيسية .
- بالخطوة النهائية الخاصة بتساؤل كيف أحدث بياناتي في جدارة 1444 يتم الضغط علي مربع دخول .
- يتم الدخول علي الصفحة الجديدة ويتم تحديث بيانات المستخدم علي جدارة وفقاً لما هو مطلوب من المنصة .
- وفيما يخص تفعيل آلية تقديم طلب وظيفة من وظائف جدارة وفقاً لنظام المفاضلة نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
منصة جدارة البوابة الإلكترونية وتفعيل آلية طلب الوظائف
بعد أن يتم تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة يتم تفعيل آلية الوظائف وفقاً لنظام المفاضلة في سلم الوظائف كالآتي :-
- سلم الوظائف التعليمية التي ستعلن عبر منصة جدارة ستكون متاحة للرجال والنساء .
- كما سيعلن عن سلم الوظائف الصحية علي منصة جدارة الرسمية أيضاً للنساء والرجال .
- كذلك بجانب سلم رواتب الوظائف العامة للجنسين عبر جدارة .
- وسيتم تحديد فترة زمنية لتفعيل آلية الوظائف علي منصة جدارة برابطها الرسمي وخلال تلك الفترة يتم . التسجيل في وظائف جدارة وتفعيل الآلية الخاصة بالوظائف المعلنة عبر الموقع الرسمي .
تسجيل وتحديث بياناتي بمنصة جدارة الذي تم التنويه بضرورة عمله لكافة الخريجين والخريجات الراغبين في . التسجيل في وظائف جدارة عرضنا التفاصيل الخاصة بذلك عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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