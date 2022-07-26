نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بدون مقدم وضمان 3 سنوات وقسط 954 ريال دون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة مستعملة بالتقسيط المرن على فترات سداد طويلة لتناسب كافة الأفراد، امتلك سياراتك الآن بأقل سعر وبكل سهولة ويسر، فبإجراءات سريعة سوف تحصل على سيارتك أحدث موديل مستعملة بموافقة فورية وامتلاكها من البائع أو من الشركة التي تقوم بالتمويل للتقسيط، كما أن هناك عدد كبير من السيارات المستعملة لموديلات متنوعة، حيث أن عدد كبير من الأفراد يفضل أن يمتلك سيارة مستعملة نظرا لرخص سعرها وتكون أقساطها في متناول أيدي الجميع، فلجميه محدودي الدخل احصل على سيارة أحلامك بسعر منخفض.

سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات

عروض السيارات المستعملة للمواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية بسعر رخيص ومناسب للجميع، حيث يمكنك أن تحصل على سيارتك بقسط شهري في متناول يدك، ومتاح أيضا الحصول على سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل ودفع أقساط شهرية بسيطة، للتنقل داخل المملكة حيث أن السيارة تساعدك في التنقل وشراء جميع لوازمك ولذلك فأنها هامة ويبحث عنها كل فرد لمساعدته في الحياة، وهناك سيارات لمحدودي الدخل وتكون في متناول أيدي الجميع، ويمكنك أن تحصل على سيارة مستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات لموديل 2019 بقسط شهري مخفض ومناسب للجميع.

سيارة تويوتا يارس 2019 بدون مقدم

توفر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة أفضل عروض السيارات، من الأحدث للأقل ومن السعر الرخيص لتناسب جميع الأفراد، سيارة مستعملة 2020 بدون مقدم، ومتاح لك الحصول على السيارة المستعملة عن طريق الشركة بتمويل سيارات مستعملة ومن أهم مواصفات السيارة المعروضة أنها مستعملة سيدان، وعدد المسافة التي قطعتها السيارة داخل المملكة هي 200 ألف كيلو، سيارات أحدث موديل بقسط 445 ريال، ولونها أبيض ولها ضمان من الشركة لمدة 3 سنوات وتحصل عليها بدون كفيل، ومتواجدة في جدة، والتقسيط على 54 شهر بقسط شهري 954 ريال سعودي، ويبلغ سعر السيارة 59,336 ريال.

كيفية الحصول على السيارة المستعملة

متوفر لك أن تحصل على السيارة المستعملة من الأفراد أو التوجه إلى شركة عبد اللطيف جميل وتعبئة نموذج طلب سيارة مستعملة بالتقسيط، وسوف تحصل عليها بموافقة فورية ودفع القسط الشهري فقط حيث أن السيارة بدون مقدم، والاتصال على رقم عملاء شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 وتحصل على سيارتك ويمكنك الاستفسار عن عروض السيارات الجديدة والمتاحة في الشركة للمواطنين والمقيمين أيضا.