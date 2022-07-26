كيفية سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخطوات تقديم طلب تقسيط الفاتورة

فاتورة الكهرباء من أهم الخدمات الرئيسية التي يعتمد عليها من ولا تخلو من أي بيت، حيث يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن كيفية وطرق سداد فاتورة الكهرباء وكيفية السداد من خلال رقم الحساب او التقديم على تقسيط سداد وقيمة فاتورة الكهرباء ونوضح خطوات السداد والاستعلام عن الفاتورة بالتفصيل من خلال مقالي، حيث قدمت شركة الكهرباء السُّعُودية في المملكة خدمة سداد فاتورة الكهرباء، وهي واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، بدلًا من مراجعة شركة الكهرباء لسداد الفاتورة بفروع الشركة في كافة أنحاء المملكة، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على العملاء، حيث اتجهت معظم الدول حول العالم إلى جعل معظم الخدمات إلكترونية كسداد الفواتير المختلفة وإصدار الأوراق الحكومية، وتقدم الحكومات العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها، رغبة منها في استغلال وقتهم وتوفير الجهد عليهم، حيث مكنت الشركة عملائها تسديد فاتورتهم دون الرجوع للشركة ومراجعتها وذلك تسهيلاً على المواطنين وهي خدمة من الخدمات الالكترونية العديدة والتي تقدمها حكومة المملكة لكافة المواطنين.

كيفية تسديد فاتورة الكهرباء إلكترونياً:

حيث يمكنك سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بك باتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

ادخل على رابط موقع شركة الكهرباء السعودية.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تسجيل.

ثم تقوم بكتابة الاسم بالكامل.

إدخال كلمة المرور.

التأكد من إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول برقم الحساب.

بعد ذلك اختيار سداد الفاتورة.

انتظر سوف يتم خصم قيمة الفاتورة من الحساب.

كيفية تقديم طلب سداد فاتورة الكهرباء بالتقسيط:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من خدمة الكهرباء يتم التساؤل عن إمكانية الاستفادة من خدمة تقسيط فاتورة الكهرباء، ولتقديم طلب لهذه الخدمة يجب اتباع عدة خطوات وهي كالتالي: