الوحش الجديد وصل هيونداي توسان 2023 بتصميمها المستقبلي قسط 600 ريال

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عمر شويل - جدة تعد هيونداي توسان 2023 Hyundai Tucson خيارًا جيدًا لفئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة. يأتي هذا ليس بفضل تصميمها الخارجي المستقبلي، فحسب بل بسبب مجموعة واسعة من الميزات الداخلية. كما تأتي مع طرز متنوعة منها الطراز الهجين (PHEV). والمعروف أن Tucson 2023 الجديدة هي في الأساس نموذج مرحل تم تطويره مؤخرًا. ومع ذلك ، فإن سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر لديها ترقيات مميزة عبر تشكيلة الطرز المختلفة التي تصدر بها. تشمل الميزات القياسية الجديدة لمستويات الفئات المختلفة فتحة سقف بانورامية في فئة N Line وشاحن لاسلكي لفئة SEL وفئة N Line و كذلك فئة XRT وجميع الفئات الهجينة و الـ PHEV.

موعد طرح 2023 Hyundai Tucson

من المحتمل أن يكون تاريخ إصدار توسان 2023 في أوائل فصل الخريف 2022. حيث سيتم طرح 2023 Hyundai Tucson و Tucson Hybrid و Tucson Plug-In Hybrid. وستتوفر طرازات Tucson 2023 الجديدة للشراء في وكلاء Hyundai في السعودية وأمريكا وجميع أنحاء العالم. مع العلم أنه تم تصميم Hyundai Tucson المخصصة للسوق الأمريكية في مصنع Hyundai في مونتغمري ، بولاية ألاباما.

المحرك وناقل الحركة

تأتي توسان 2023 الجديدة في ثلاثة خيارات للمحرك، اثنين منهما بسعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات (الهجين والهجين الإضافي). أما المحرك الثالث فيأتي بسعة 2.0 لتر ينتج 187 حصانًا من القوة. في حين يولد المحرك الهجين 226 حصانًا. وللحصول على أفضل أداء ممكن يمكنك اختيار البديل الهجين الإضافي. حيث تنتج 261 حصانا من القوة. أيضًا ، تستفيد Tucson PHEV من القدرة على القيادة بالطاقة الكهربائية فقط. ولديها مدى قيادة كهربائي يقدر بـ 33 ميلاً.

توسان 2023 دفع رباعي

تقدم Tucson التي تعمل بالغاز خيارين من نظام الدفع بالعجلات، أحدهما الدفع الأمامي والآخر نظام الدفع الرباعي. في حين تأتي جميع الفئات الهجينة بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي. على صعيد الكفاءة ، فإن سيارة توسان 2023 التي تعمل بالغاز لديها القدرة على قطع 29 ميلا في الغالون على الطرق السريعة للطراز الذي يعمل بالغاز فقط و 38 ميلا في الغالون للطراز الهجين. بالنسبة إلى Tucson Plug-In Hybrid ، فإن الاقتصاد في استهلاك الوقود المقدر يصل إلى 80 ميلا في الغالون في الوضع الكهربائي فقط و 35 ميلا في الغالون مجتمعة في الوضع الهجين. أيضًا ، يمكن لـ Tucson سحب ما يصل إلى 2000 رطل.

ما الجديد في توسان 2023 ؟

كما أشرنا في البداية تأتي فئة N Line مع فتحة سقف بانورامية وشاحن لاسلكي. في حين كما تم تزويد SEL و XRT وجميع الحواف الهجينة و PHEV بشاحن لاسلكي . أيضًا ، تحتوي جميع طرازات Tucson الآن على نظام تثبيت ذكي قياسي للسرعة. ومساعد للحد من السرعة، وميزة تجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات وانعطاف التقاطعات.

سعر هيونداي توسان 2023

تتوفر توسان 2023 في طراز هيونداي توسان GL- Smart 2023 الذي يعمل بالدفع الأمامي فقط بمحرك سعة 2000 سي سي سمارت ستريم. تبلغ قوة المحرك 156 حصانًا. مع ناقل حركة اوتوماتيكي 6 سرعات. يبدأ سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية عند 92 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويمكن التقسيط بـ600 ريال شهريًا على 36 شهرًا مع توزيع المبلغ الباقي على الدفتين الأولى والأخيرة.

مزايا هيونداي سوناتا

ترتكز سوناتا 2023 على إرث من الإبداع الطويل على مدى تاريخ شركة هيونداي. هل تذكرون سوناتا 2017 الإصدار المحدود ذائع الصيت؟ لا يزال يضرب به المثل حتى الآن. ومن ينسى سوناتا 2020 ذات المحرك الجديد السريع للغاية وسريع الاستجابة. المصابيح الأمامية تضيء الليل. الشعاع الأوتوماتيكي العالي والمنخفض دقيق للغاية. يمكن القول بثقة إن هيونداي تحصل على كل شيء بشكل صحيح. كما أن تطبيق My Hyundai على iPhone رائع في ميزاته.

سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر تنافس هيونداي توسان

تشمل قائمة منافسي سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر من هيونداي توسان عدد من السيارات اليابانية والأوروبية. أول المنافسين تويوتا RAV4 وهوندا CR-V ونيسان روج ومازدا CX-5 و Mazda CX-50 . كما تشمل كيا سبورتاج وسوبارو فورستر وفورد اسكيب وغيرها. يمكن لمشتري 2023 Tucson الاختيار من بين 12 طرازًا: سوناتا SE ، و SEL ، و SEL Convenience ، و Blue Hybrid ، و SEL Premium ، و N Line وغيرها العديد من الموديلات.