نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكلية التقنية 1444 رابط وشروط التقديم بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
أعلنت بوابة القبول الموحد بالكلية التقنية عن بدء مواعيد التسجيل بالكلية التقنية لعام 1443 – 1444، وذلك لإمكانية الطلاب من تقديم الكلية التقنية، حيث قامت الكلية بفتح باب التسجيل لكافة الأقسام بالكلية لخريجي طلاب الثانوية العامة، وأيضًا المعاهد الفنية، كما صرح وكيل الكلية للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية التقنية أنه يلزم عليهم اختيار التخصص بكل دقة، مع إدخال البيانات على حسب رغبة كل طالب، سوف نتعرف معًا على تفاصيل أكثر من خلال هذا المقال.
تقديم الكلية التقنية
أوضحت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب التقديم لجميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالكلية، حيث أوضحت مواعيد التقديم بالكلية على النحو التالي:
- يبدأ التقديم في الكلية التقنية بداية من يوم 1443/11/22 هجرية.
- كما ينتهي التقديم بالكلية التقنية في يوم 1443/12/18 هجرية.
- أما عن برامج الدبلوم بالكليات التقنية تبدأ من يوم 1443/12/25 هجرية.
- كما ينتهي التسجيل في يوم 1443/12/29 هجرية.
رابط التقديم في الكلية التقنية بمكة المكرمة 1443 – 1444
أوضحت الكلية التقنية عن رابط تقديم خاص بها، حيث أكدت أنه من الممكن لكافة الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية بمكة المكرمة القيام بالتسجيل من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص ببرنامج الكلية التقنية، حيث تم الإعلان عنه من خلال الحساب الرسمي الخاص بالكلية التقنية، ويمكن الدخول إلى رابط التسجيل بالكلية التقنية من خلال “هذا الرابط“، كما يجب اتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل.
شروط القبول في الكلية التقنية 1443
قامت الكلية التقنية بوضع مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها في الطلاب المتقدمين للكلية، والشروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- كما يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي الثانوية العامة، أو الثانوية الأزهرية.
- أن لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 30 عام.
- يجب أن لا يكون الطالب المتقدم من خريجي البرنامج التدريبي، أو مستمر بدراسته.
- كما يجب أن لا يكون الطالب المتقدم مقبولاً ببرنامج آخر مستمر في أثناء تقديمه، أو برنامج آخر يتقاطع مع فترة البرنامج الجديد.
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