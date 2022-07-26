متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444 أغسطس 2022 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد الصرف

متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور محرم 1444 أغسطس 2022 تساءل الكثير من مستفيدي الضمان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444هـ الخاص بشهر أغسطس من عام 2022م، حيث إنه أحيانًا يتأخر نزول راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين فيثير القلق في نفوسهم حيث أنهم فئة فقيرة تحتاج بشدة إلى المال، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي هو عبارة عن راتب شهري يتم تقديمه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للفئات المجتمعية الفقيرة كمحاولة لمساعدتهم في تحسين ظروف حياتهم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد محدد لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطوّر، ويكون هذا اليوم هو الأول من كل شهر ميلادي جديد وبالتالي فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب الضمان في يوم الأول من شهر أغسطس المقبل لعام 2022م والذي يوافق الثالث من شهر محرم لعام 1444هـ، ولكن للتنبيه فإن راتب الضمان قد يتغير بسبب مصادفة أن يوم الصرف طابق يوم الجمعة أو السبت فيتم تقديمه إلى الخميس أو تأخيره إلى يوم الأحد لأن يومي الجمعة والسبت هما عطلة أساسية في المملكة العربية السعودية.

أسباب تأخر نزول راتب الضمان الاجتماعي المطوّر

قد يشكو بعض الأشخاص من تأخر نزول راتب الضمان الاجتماعي وهناك بعض الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى تأخر نزول الراتب ومن بينها ما يلي:-

هناك بعض الفئات المستفيدة لم تقم بتسجيل دخلها بشكل دقيق أو تقوم بتزوير قيمة الدخل أو إدخال نصف القيمة فقط.

وكان من أحد الأسباب الشهيرة أيضًا هي كتابة عدد غير صحيح لعدد أفراد الأسرة وبالتالي يتم إدخال البيانات بشكل غير صحيح.

وجود عقارات سكنية ووحدات خاصة بالشخص المستفيد أو سيارة خاصة به ولم يعلم الوزارة بذلك أو أن تكون له أصول عريقة.

كل هذه الأسباب تؤدي إلى عدم وصول راتب الضمان إلى المستفيد ولذلك نصحنا أكثر من مرة أن نتبع جميع شروط الاستحقاق ومن أهم الشروط هي أن تكتب بياناتك بشكل صحيح بدون أي تزوير وتراجعها أكثر من مرة حتى تتأكد من عدم وجود أي خطأ في البيانات.

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