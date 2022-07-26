نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع جدارة تسجيل جديد.. طريقة حساب نقاط جداره 1444 في المقال التالي
موقع جدارة تسجيل جديد وهو موقع مميز لتسجيل الخريجين والخريجات في المملكة العربية السعودية، يرغب العديد من الباحثين عن عمل والباحثين عن عمل في التسجيل في نظام التوظيف السعودي جدارة لذلك ، يجب أن يتم التسجيل في جدارا من أجل الحصول على وظيفة مناسبة بناءً على الخبرة والمهارات التي سيحصل عليها المرشح في جدارا ونظام التوظيف في جدارة.
موقع جدارة تسجيل جديد
عندما يريد شخص القيام بالتسجيل في برنامج جدارة بالنسبة لمرشح جديد، هو أمر بسيط يتطلب من الطالب أن يكون معرفة كل التفاصيل الخاصة به من أجل إدخاله في النظام الإلكتروني، لذلك يمكن إجراء تسجيل جديد على جدارا باتباع الخطوات أدناه للتسجيل كباحثين عن عمل على جدارا أيضًا بالضبط:
- ادخل على رابط التسجيل في موقع جدارة.
- أدخل رقم الهوية الخاص بك.
- أدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم ثلاثي تاريخ ميلادك، والجنس ورمز التحقق الظاهر في الصورة.
- ثم اضغط دخول.
- أدخل معلوماتك الصحية:
- أدخل معلومات العمل.
- أدخل معلومات الاتصال منها عنوان الاقامة ورقم الموبايل واالبريد الإلكتروني
- أدخل معلومات بالنسبة للدرجة العلمية
- إرفاق الشهادات المدخلة مثل الدرجة العلمية وشهادة التميز ودبلومة التربية وغيرها من المعلومات.
- أدخل كلمة المرور.
- أوافق على ضمان صحة جميع المعلومات التي تم إدخالها.
- انقر فوق حفظ.
- انقر على “طباعة” لطباعة البيانات المدخلة في جدارا.
طريقة حساب نقاط جدارة 1444
جدارا هو موقع تسجيل جديد للخريجين. يعد حساب نقاط الجدارة من أهم الأشياء التي يبحث عنها جميع المرشحين للوصول إلى الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية، نظرًا لأن وزارة العمل في البلاد تسعى إلى ضمان الشفافية الكاملة والتأكد من شغل هذه الوظائف من قبل الأشخاص المؤهلين بالفعل، يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة على أساس الجدارة؛ بمجرد أن يدخل المرشحون مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم في النظام، يتم تخصيصهم للوظائف المناسبة بناءً على الأكثر جدارة وموثوقية من خلال طريقة إلكترونية شاملة دون تدخل بشري، وطريقة تسجيل نقاط الجدارة هي كما يلي: يتم التعبير عن كل ميزة للمرشح بعدد كبير من النقاط على النحو التالي: يتم منح المرشحين ما يصل إلى 5 نقاط لكل ميزة و +3 نقاط لمعرفة الأنشطة التنموية، بعد إضافة جميع مزاياهم ، سيتم وضع المرشحين في أحد المستويات التالية اعتمادًا على درجاتهم الإجمالية:
- حساب النسبة المئوية (40) نقطة: وهذا يعتمد بشكل كبير على الدرجة التراكمية والتي تكون في درجة البكالوريوس، حيث يتم اولا ضرب النسبة المئوية بـ (0.4)، فإذا كان المعدل التراكمي 90٪، فإن النقاط المئوية هنا = (90 × 0.4). ) = 36.
- حساب النسبة المئوية لنتيجة اختبار القياس (40 نقطة): يتم تسجيل نتيجة اختبار القدرات بمائة نقطة، ويتم ضرب النتيجة التي حصل عليها الممتحن في 0.4، على سبيل المثال، إذا حصل المتقدم على 95 نقطة.في الاختبار، عدد النقاط هنا = (95 × 0.4) = 38.
- نقاط سنة التخرج (20 نقطة): من حيث يحصل المتقدم على (2 نقطة) عن كل عام مضى منذ تاريخ تخرجه ، إذا تخرج عام 2014 ؛ عدد النقاط هنا هو 12 وإذا قمت بحساب نقاط نهاية الجدار في المثال السابق ؛ سيكون هذا (36 + 38 + 12) = 86.
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