نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق الفرصة… سيارة تويوتا في جدة مستعملة تبدأ من 3500 ريال سعودي في المقال التالي

العديد من المواطنين السعوديين غير ميسوري الحال أو العاملين بالشركات، أو الأجانب داخل المملكة، فـ يبحثون عن سيارات مستعملة لتكون أوفر في السعر وأنسب للحالة، ويختص مقالنا اليوم بتلك الفئة الباحثة عن سيارات تويوتا مستعملة داخل جدة، وسوف نقدم لكم باقة من أفضل السيارات بأرخص الأسعار مع توفير معلومات كاملة حول المواصفات، وكذلك أرقام الملاك وطرق التواصل معهم، فتابعوا. مجموعة من السيارات المستعملة بأرخص الأسعار تويوتا تيرسل 1998 تعد تلك السيارة رغم قدم الموديل الأفضل للكثيرين حيث تمتاز بما يلي: محركها القوي فيكون 3400 سي سي،

يتصل بناقل حركة 4 أسطوانات، وهو من النوع “المانيوال”، وقد قطعت السيارة مسافة 40 ألف كيلو فقط.

هذا وتقع تحت فئة السيارات السيدان، ليكون حجمها متوسط مما يعطي الراحة للراكبين، كما قد أعيد دهانها بشكل كلي.

يمكن الحصول على السيارة من داخل مدينة الرياض، حي الشفا، وللتواصل مع المالك بشكل مباشر، يكون عن طريق رقم الجوال وهو: (0530676646)، كذلك فيكون سعرها (3500 ريال سعودي). سيارة تويوتا ياريس 2007 تتوافر تلك السيارة في مدينة جدة، داخل حي الأمير عبد المجيد.

ويكون عزم دورانها قوي، حيث يصل إلى 122، كما أن المحرك الخاص بها من النوع “المانيوال” قادر على إصدار قوة حصانية تصل إلى 92 حصان،

ليكون محركها ذات أربعة أسطوانات بخمس سرعات مختلفة.

هذا ويتميز الموديل بكونه من السيارات السيدان، ويعتبرها البعض عائلية لما توفرها من حجم مناسب للراكبين.

كما قد قطعت السيارة مسافة 120 ألف كيلو متر كونها مستعملة علاوةً على أنه أعيد دهان جزءٍ منها.

ويكون سعرها (16 ألف ريال) مما يعد مناسب تمامًا على حالتها الجيدة.

وللتواصل مع المالك يمكن الاتصال على (0539548639). سيارة تويوتا كامري 1999 مستعملة تعتبر واقعة تحت فئة السيدان التي يفضلها أغلب العملاء، والسيارة لم تستهلك سوى 40 ألف كيلو متر.

كما تمتلك محرك بقوة 154 حصان، وبـ ناقل حركة من النوع اليدوي، وبعدد أسطوانات 4 فقط.

كما أن محركها يتوفر بـ سعة 2500 سي سي، وبعزم دوران يصل إلى 224 نيوتن/ متر.

أيضًا يتوافر بها بعض وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، وبعض وسائل الترفيه مثل التكييف والراديو.

ليكون سعرها (9٫500 ريال)، كما تتواجد داخل منطقة الريان بمدينة جدة.

ورقم جوال التواصل مع المالك بشكل مباشر يكون (0535519540). تويوتا كرسيدا 1996 هي سيارة مستعملة قد قطعت مسافة أكبر من 200 ألف كيلو متر.

وهي تحتوي على محرك بقوة 286 حصان، وعزم الدوران الخاص بها 345 نيوتن

أيضًا يكون المحرك 3500 سي سي، مع ناقل الحركة الخاص بها من النوع “يدوي” خمس سرعات، “ستة سلندر”.

بخلاف أنه تم دهان جزء من السيارة، لكن حالتها الميكانيكية والشكل الداخلي والخارجي جيد جدًا، هذا بجانب توافر وسائد هوائية للحماية، وراديو ومكيف هواء كـ وسائل ترفيهية.

وتوجد السيارة بمنطقة النزهة، الواقعة بمدينة جدة، كما يمكن التواصل عن طريق (0582231303)،

هذا ويكون سعرها 8٫500 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة الحق الفرصة… سيارة تويوتا في جدة مستعملة تبدأ من 3500 ريال سعودي - ثقفني

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