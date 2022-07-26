نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للأسر المحتاجة مساعدات مالية وعينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ارسال نموذج مساعدة والفئات المستهدفه للحصول على المساعدات في المقال التالي
للأسر المحتاجة مساعدات مالية وعينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية كتابة وتقديم نموذج طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات التي تعمل على تقديم خير غير محدود لمساعدة الفئات التي تحتاج إلى المساعدة، وكان الأمير عبد العزيز بن فهد المالك الحالي للمؤسسة ويستكمل مسيرة والده الذي قام بإنشاء هذه المؤسسة منذ فترة طويلة داخل المملكة.
نموذج كتابة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد
- ابدأ طلبك بكتابة تحية الإسلام وهي “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
- بعد ذلك قم بإلقاء التحية على سمو الأمير عبد العزيز بن فهد وبعدها قم بتحية مالك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
- ثم ابدأ في كتابة نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها وقم بسرد كافة الأسباب التي جعلتك تلجأ إلى المؤسسة لطلب المساعدة.
- وبعد ذلك قم بكتابة كل ما يخص حالتك الصحية والاجتماعية والاقتصادية ومعها الصور والمستندات والتحاليل التي تدعم طلبك وتؤكد صحته.
- في نهاية الطلب قم بشكر سمو الأمير والمؤسسة على المجهودات العظيمة التي يقوموا بتقديمها إلى المحتاجين واكتب اسم رباعيًا ورقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني للتواصل معك.
- كما يمكنك الدخول والتواصل عبر الموقع الرسمي مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
الفئات المستهدفة من مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
ومن الفئات التي تستحق لمساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية كل مما يلي:-
- المرأة الأرملة والمطلقة سواء سعودية أو أجنبية (غير سعودية) ولديها أطفال من أب سعودي الجنسية.
- الأشخاص الغارمين وليس في قدرتهم سداد ديونهم المستحقة تساعده المؤسسة في سداد باقي أقساطهم.
- المواطنون السعوديين الذين ليس لديهم عمل بسبب أي ظروف صحية أو غيره والفئات محدودة الدخل.
- وكذلك الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين لديهم أي نوع من أنواع الإعاقات.
- الذين يعانون من أي مرض من الأمراض المزمنة وليس في قدرتهم العمل.
- وأيضًا الذين يرغبون في الحصول على مساعدة لسداد باقي أقساط قروضهم المستحقة.
- المنازل التي تحتاج إلى ترميم تسعى المؤسسة إلى ترميمها ومساعدة مالكيها.
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