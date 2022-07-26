تمويل شخصي 50 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لعملاء الراجحي الرجال والنساء

تقوم شركة الراجحي بمنح مبلغ تمويل لأي عميل 25000 ريال سعودي كحد أقصى، ويندرج هذا التمويل تحت قسم القروض و التمويلات قصيرة الأجل، و التي يتم تسديدها على فترات قصيرة ، وكل انظمه الأقساط والتسديد تم وضعها لتلائم كافة العملاء وتناسب ظروفهم المختلفة والمعقدة في بعض الحياة، ومن اكثر ما يميز هذا النوع من التمويل هو تطابقه مع قوانين وشرائع الدين الإسلامي.

تم طرح برنامج تمويل إمكان الراجحي كنتيجة موفقة لعقد تعاون بين مصرف الراجحي و شركة إمكان للتمويل، وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين السعوديين بأعلى جودة وأسرع خدمات بشروط مرنة ميسرة، فأنواع القروض المتاحة في تمويل إمكان الراجحي كالأتي:

متاح لجميع عملاء البنوك الانتفاع من القروض الشخصية أو التمويل الميسر.

متاح لجميع الشركات السعودية فقط الانتفاع من القروض الشخصية.

إتاحة قروض خاصة بتحسين مستوى المعيشة.

مميزات التمويل الميسر المُقدم من تمويل إمكان الراجحي

التزام التمويل بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية. لا يحتاج التمويل إلى وجود كفيل أو كمبيالات ضامنة. لا يشترط تحديد جهات عمل محددة. يتم إتاحة التمويل لجميع عملاء بنك الراجحي. لا يشترط التمويل العمل بنظام تحويل الراتب. إمكانية السداد المبكر في حالة القدرة على ذلك، ويترتب على ذلك خصم الأرباح. تم تحديد مدة التمويل من تمويل إمكان الراجحي وهى عامان. تبدأ قيمة التمويل من مبلغ ألفين ريال سعودي وذلك حتى خمسون ألف ريال سعودي. إتاحة التمويل للأشخاص المتعاقدين.

مميزات التمويل الإضافي المقدم من تمويل إمكان الراجحي

يتوافق التمويل الإضافي بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

إتاحة التمويل الإضافي لجميع عملاء البنوك سواء في حالة تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب على بنك الراجحي.

قابلية السداد حتى ٦٠شهر.

نسبة التمويل الإضافي ٤٥٪ من إجمالي الراتب.

تم تحديد مبلغ التمويل الإضافي بداية من مبلغ ٥٠٠٠ ريال سعودي وذلك حتى مبلغ مليون ونصف ريال سعودي.

الحصول علي المنتج من خلال موقع الراجحي الإلكتروني.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل من تمويل إمكان الراجحي