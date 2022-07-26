موعد نزول حساب المواطن 1443 لشهر اغسطس في المملكة

موعد نزول حساب المواطن لشهر أغسطس بدأ التسجيل من جديد في حساب المواطن منذ يوم 6 يوليو 2022، ويستمر التسجيل حتى تعلن الوزارة أنه قد تم إغلاق باب التسجيل مرة أخرى بعد الحصول على الأرقام المستفيدة من البرنامج، ويستمر الرابط القديم للتسجيل والاستعلام في العمل في النظام الجديد، حيث تلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات التسجيل في برنامج الحساب المواطن بعد توقف دائما أكثر من عامين من خلال أوامر ملكية بتوفير كافة قنوات التواصل مع المواطنين واستمرت الوزارة في استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

موعد نزول حساب المواطن لشهر أغسطس

يتم إيداع الراتب الشهري في حسابات المستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والدفعة الحالية التي سيتم صرفها في 10 أغسطس المقبل 2022 والموافق 12 محرم 1444 هي الدفعة 57 من برنامج حسابات المواطن وقد يتم دفع الراتب مقدماً ليوم واحد أو يتأخر لمدة يوم عن التاريخ المحدد، حيث يعتمد ذلك على الاختلاف في مواعيد الاجازات الرسمية والعطلات في المملكة العربية السعودية، وتقدم حكومة المملكة العربية السعودية الدعم في شكل مساعدات نقدية مستدامة يتم صرفها للمستفيدين من برنامج حساب المواطن شهرياً وأكدت وزارة الموارد البشرية ان موعد اعلان أحقية المستفيدين الجدد والمسجلين في البرنامج سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية

لم تظهر بعد نتائج أهلية الدورة 57 من حساب المواطن الخاصه بشهر اغسطس 2022، فمن المقرر ان يتم صرفها في العاشر من أغسطس 2022، ويمكن الاستعلام عن حساب المواطن عبر الدخول إلى موقع حساب المواطن المخصص للاستعلام عن صرف الدفعات من خلال رابط حساب المواطن ثم قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، وإذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب جديد وقم بملئ البيانات المطلوبة منك، بعد ذلك إضغط على حساب المستفيدين وستظهر امامك عدة خيارات قم بالضغط على استعلام حساب المواطن سيطلب منك الموقع ادخال العديد من البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية واسم المستخدم والدفعة المراد الاستعلام عنها، أدخل كل تلك البيانات المطلوبة، ثم نقوم بالضغط على كلمة استعلم وستظهر لك كافة التفاصيل.