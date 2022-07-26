نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هـنا موعد صرف الضمان المطور 1443 في المملكة كم باقي على الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان المطور 1443 أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه سيتم تحديد موعد صرف دفعة الضمان المطور، حيث يعتبر الضمان الاجتماعي من البرامج التي تساعد الآلاف من الأشخاص في المملكة عن طريق دفع مبالغ مالية، وذلك لكي يستطيع المواطن شراء احتياجاته من مأكل وملبس ومشرب، حيث أعلنت وزارة الموارد أنه سيتم شرح كيفية الدخول على الرابط الإلكتروني للحصول على الضمان بنجاح.

ويمكن للجميع الاستعلام عن معاش الضمان المطور خلال أيام قليلة من الان حيث من المقرر أن تصرف الدفعة القادمة من الضمان لشهر محرم لعام 1443 في المملكة العربية السعودية في الأول من الشهر الميلادي شهر أغسطس القادم، أى أننا على بعد 5 أيام من صرف دفعة الضمان المطور، وبدأ إيداعها في كافة البنوك في المملكة العربية السعودية، ونرصد معكم تفاصيل الضمان المطور.

موعد صرف الضمان المطور 1443

أرسل العديد من الأشخاص رسالة عبر الصفحة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية لمعرفة موعد صرف دفعة الضمان المطور، وردت الوزارة أن موعد الصرف يوم الخميس 30/6/2022، وأن الوزارة تقوم بدفع المبالغ المالية في الحساب البنكي الخاص بكل مواطن تم تسجيله في الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان.

رواتب المسجلين في قسم الضمان الاجتماعي 1443

سوف نتحدث عن رواتب المواطنين المسجلين في الضمان وهو كالآتي سوف تحصل العائلة التي تتكون من شخص واحد على 1000 ريال سعودي، أما مبلغ العائلة التي تتكون كن شخصين حوالي 2750 ريال سعودي، راتب العائلة التي تتكون من ثلاثة أشخاص 3140 ريال سعودي، مبلغ العائلة التي تتكون من أربعة أشخاص 3710 ريال سعودي، راتب العائلة التي تتكون من خمسة أشخاص حوالي 4280 ريال سعودي.

كيفية الحصول على الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2022

يجب اتباع بعض التعليمات البسيطة لكي يتم الحصول على الضمان الاجتماعي بنجاح وهي كالآتي ينبغي التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية، سجل حساب جديد، دون كل المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الرابط الإلكتروني، دون رقم السجل المدني وكود التحقق والضمان الاجتماعي، ثم اضغط على كلمة “عرض”، سوف يعرض لك كل البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

من أهم الشروط المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي وهو كالآتي ينبغي أن يكون المواطن من أصل سعودي، يعيش في المملكة العربية السعودية بشكل دائم، يجب ألا يقل راتب المواطن عن 550 رسال سعودي بالنسبة للشخص الواحد، ولا يقل عن مبلغ 1100 ريال سعودي بالنسبة للعائلة، وألا يكون تم تعيينه في أي مركز من مراكز الإيواء.