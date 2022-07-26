نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور 1444 من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والشروط المطلوبة في المقال التالي
لا زال رابط التسجيل على الضمان الاجتماعي من ابرز الروابط التي يتسائل عنها المواطنين بالمملكة السعودية هذا العام نظراً لازدياد الصعوبات الطارئة على الوسائل المعيشية كـ المأكل والمشرب ومصاريف السكن حيث يساهم الضمان الاجتماعي بصورة ملحوظة في معاونة الأسر على سد الحاجات المعيشية بواسطة توفير مبلغ شهري يختلف من أسرة لأخري وفقاً لظروف كل أسره، لذا نفيد حضراتكم بكل ما يخص الضمان الاجتماعي بدايةً من هدفه وشروط الاستفادة منه وحتى رابط التسجيل على الضمان الاجتماعي.
التسجيل في الضمان الاجتماعي
تعاني بعض الأسر السعودية من تدني في الأحوال المعيشية نظراً لان دخلهم الشهري اصبح قليل للغاية نسبة لارتفاع بعض أسعار السلع الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها لذا ظهرت الحاجة لوجود برامج دعم حتي يتم تقديمها بانتظام لهؤلاء الأسر، ومن هنا جاءت فكرة الضمان الاجتماعي الذي يأتي على هيئة معاش يتم تقديمه للأسر التي تحتاج مساعدات لشراء احتياجاتها الأساسية، لكن بالطبع يتم النظر أولاً في حالة الأفراد التي قدمت بياناتها للاستفادة من معاش الضمان للتأكيد على احقيه استفادتهم من المعاش حتى لا يتم ظلم أي شخص.
شروط صرف الضمان الاجتماعي المطور
- أن يكون سعودي الأصل والجنسية دائم الإقامة في البلاد ومرور أكثر من 90 يوم على تواجده فيها.
- الالتزام الكامل بمواصفات الصحة والالتزام ببرامج التعليم.
- عدم السكن داخل مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو التواجد بأحد السجون.
- عدم امتلاك عقارات أو محال عالية القيمة.
- أن يكون دخل الأسرة بالكامل 1100 ريال سعودي كحد أقصى، أما دخل الفرد يكون 550 ريال سعودي كحد أقصى.
رابط التسجيل على الضمان الاجتماعي
بعد النظر في المميزات المقدمة من الضمان الاجتماعي الذي يخضع لأشراف وزارة الموارد البشرية يريد بعض المواطنين معرفة كيفية التسجيل للانتفاع من الضمان الاجتماعي بكافة مميزاته، ويتم التسجيل إلكترونياً بواسطة الوصول لـ موقع الضمان الاجتماعي حيث عليك إتمام كافة الخطوات اللازمة من تسجيل بياناتك وأرفاق الأوراق الرسمية التي ستطلب منك لكى يتم دراستها وتحديد مدى أمكانيه انتفاعك من معاش الضمان الاجتماعي بعد التأكد من إن شروط القبول لأخد المعاش متوفرة لديك.
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