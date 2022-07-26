نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان حجز مواعيد عمرة شهر محرم 1444 هـ عبر تطبيق “اعتمرنا” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم أخر مستجدات وزارة الحج والعمرة عمرة شهر محرم 1444 وكيفية الحجز والشروط والإجراءات الجديدة المٌعلن عنها من قبِل الوزارة، وفي إطار جهود وزارة الحج والعمرة لتبسيط الخدمات المقدمة للحجاج والسياح كما ستبدأ وزارة الحج والعمرة في إصدار تراخيص العمرة وجدولة المواعيد عبر تطبيق “اعتمرنا” ابتداء من شهر محرم 1444 هـ أو 30 يوليو 2022 ومن خلال تلك المقال على موقعنا “ثقفني” سوف نوفر للجميع كافة التفاصيل لعمرة شهر مٌحرم 1444 هـ.

تطبيق “اعتمرنا” لحجز العمرة

يقدم برنامج “اعتمرنا” عددًا من البدائل لتحديد المواعيد وفقًا لسعة المسجد الحرام على مدار الساعة، كما يتضمن البرنامج عددًا من التعليمات للوصول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، واشتراطات إصدار تصاريح العمرة ودخول المسجد الحرام تشمل السلامة الصحية حسب تطبيق “توكلنا”، ولمن ثبتت إصابته أو اتصاله بأحد مرضى (كوفيد -19) تصريحهم كما سيتم الإلغاء من خلال التطبيق أيضًا وكافة التعاملات من خلال التطبيق، هذا بالإضافة إلى اشتراط ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد في الحرم الجامعي ، وكذلك الالتزام بمغادرة الحرم في نهاية فترة التصريح.

حجز عمرة محرم 2022

يمكن لمواطني وسكان المملكة حجز وإصدار تصاريح للعمرة والزيارة من خلال “العمرة” وكذلك المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمعتمرين القادمين من خارج المملكة ، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات المباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن صفحة الحجز الخاصة بتطبيق “اعتمرنا” مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لكل يوم من أيام الشهر كما يوضح ما إذا كان الحجز ممكنًا أم لا

أخضر للتزاحم الخفيف

أحمر للتزاحم المرتفع

برتقالي للتزاحم المتوسط ​​

رمادي إلى تشير إلى عدم توفر المواعيد

إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق #اعتمرنا.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/LYAlubbX0v — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق #اعتمرنا.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/LYAlubbX0v — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 24, 2022

إتاحة حجز مواعيد العمرة ابتداء من شهر محرم 1444هـ

أن من خلال تطبيق اعتمارنا يمكنك العمل على حجز المواعيد التي تخص العمرة ولكن تكون العمرة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، ويتم ذلك من خلال التطبيق وفقًا لدخول المسجد، وإليكم أهم الشروط والتي تتوفر في التالي :-