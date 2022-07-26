شروط ومميزات التمويل العقارى الإسلامي بالبنك الأهلى السعودي

يتميز البنك الاهلي السعودى بتقديم العديد البرامج التمويلية التى تتناسب مع احتياجات كافة الشرائح من العملاء فيما يخص التمويل العقاري وذلك بما يتوافق مع الضوابط الشرعية للشريعة الإسلامية وذلك حيث ان الأقساط الشهرية الخاصة بالتمويل ستظل ثابتة دون إجراء أي تغيير من قبل البنك، هذا بالإضافة إلى تقديم البنك حزمة من التسهيلات والمميزات لكافة عملاء البنك ممن يرغبون فى الحصول على ذلك النوع من التمويل العقاري.

أهمية التمويل العقاري

يعد التمويل العقارى أحد أهم وأيسر الحلول التي تساعد فى إقتناء وحدة سكنية تتناسب مع احتياجات المواطن سواء كانت بغرض السكن في منزل خاص بمواصفات تتلاءم مع تطلعات المواطن او شراء وحدة سكنية بغرض الاستثمار العقاري مستقبلاً، لا سيما وأن هذا النوع من الاستثمار يتميز بأنه منخفض المخاطر مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى.

مزايا وشروط التمويل العقاري الإسلامي بالبنك الأهلى السعودى

تخفيضات واسعار تنافسية للعملاء المتقدمين من خلال شركة روشن العقارية بمشروع سدرة ١، علما بأن هذا العرض سارى حتى نفاذ كافة الوحدات السكنية.

تخفيضات واسعار تنافسية على الوحدات السكنية بمنتجع “على الخارطة” الجارى إنشاؤها ويتمتع بتلك التخفيضات كافة المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بمعدل عائد مدين سنوى تنافسى بداية من 3.63 %.

يتميز التمويل بأنه لا يتضمن شرط بتحويل راتب العميل على البنك.

يتميز التمويل بأن الحد الأقصى لعمر العميل في نهاية مدة التمويل يصل الى ٧٥ عام.

إتاحة الفرصة للعملاء أصحاب المؤسسات الفردية للتقدم للحصول على التمويل العقاري.

يتاح للعميل التقدم لمنتج تمويل شراء أرض والبناء عليها بما يعطى للعميل فرصة اختيار أرض مناسبة لاحتياجاته وبناء بيت الأحلام لعائلته.

تتميز منتجات التمويل العقاري الإسلامي بالبنك الأهلى السعودي بمنح العملاء فترات مهلة للسداد بحيث يتم منح العميل فترة سماح بحد أقصى ٦ أشهر في حالة منتج تمويل أرض وتمويل بناء و ٣٦ شهر فى حالة منتج وحدات سكنية جاري إنشاؤها.

عند شراء وحدتك السكنية الأولى وفى حالة يتم إعفاءك من ضريبة التصرفات العقارية بحد أقصى مبلغ شراء مليون ريال سعودى، على ان يتم احتساب الضريبة على ما يتجاوز ذلك المبلغ وكذا الوحدات السكنية التى يتم شراؤها لاحقاً.

يمكنك الاستفادة عند تقدمك بطلب التمويل العقاري بخاصية تمويل مبلغ الوساطة الذى يتقاضاه الوسيط العقاري (الدلالة).

يتم إسقاط المديونية من على عاتق العميل فى حالات الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله)

من خلال استخدام تطبيق الهاتف الذكي (عقار الأهلى). من خلال زيارة العميل لأحد فروع البنك الأهلى السعودي. من خلال التوصل مع قسم التسويق بالبنك هاتفياً على رقم 8002441005.

وفى الختام نود أن نكون وفقنا فى توضيح مزايا وشروط التمويل العقاري الإسلامي بالبنك الأهلى السعودي، آملين من الله عز وجل أن يعود ذلك بالنفع والفائدة للجميع.