نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل باختبار القدرة المعرفية 1444-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار القدرة المعرفية 1444 . يعد اختبار القدرة المعرفية أحد أهم الاختبارات في المهن التي يقدمها مركز القياس الوطني بالمملكة العربية السعودية والتابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب لخريجو الجامعات والحاصلين على البكالريوس والماجستير والدكتوراه وكذلك الراغبين للتقديم في أحد الوظائف في الجهات الحكومية بالسعودية وذلك وفقًا لقانون ونظام الخدمة المدنية الذي وضح كافة الطرق والقواعد المنظمة من أجل اختيار أحد المتقدمين للوظيفة الحكومية داخل الجهاز الإداري بالمملكة العربية السعودية من أجل الوصول لخبرات وكفاءات عالية ومتقدمة بناء على قواعد ثابتة وعامة تحقق مبدأ الشفافية في الاختيار والموضوعية في تفضيل الخبرات والكفاءات.

ويقوم هذا الاختبار على استنباط القدرة المعرفية وقياس المهارات والقدرات التي يمتلكها كل شخص والحياتية وكذلك العقلية لمعرفة أدواته التي تساعده في الحياة للقيام بالمهام الوظيفية على الوجه الأفضل وذلك دون الالتفات إلى وظيفته أو نوعها أو كبرها أو صغرها وهو من أهم وأصعب الاختبارات التي تفاضل بين الموظفين والمتقدمين للوظائف الحكومية بالسعودية والمستثني منه وظيفتان في هيئتان وهما الصحة ووظائفها وكذلك التعليم والوظائف التعليمية فلهم اختبارات مخصصة وليست عامة.

اختبار القدرة المعرفية 1444

وإذا كنت تتسائل عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1444 – 2022 وهو اختبار قياس القدرات العامة التي يتوجب الوقوف معها.

وهي تساهم في رفع الكفاءة الخاصة بالخريجين وكذلك الطلاب الراغبين في تحسين مستواهم المهني والجامعي على اختلافها .

ويعد الاختبار أحد أفضل اختبارات المحوسبة لأنها متاحة طيلة أوقات العام ويستطيع الطلبة تقديم الطلبات.

للتسجيل في الاختبار من خلال موقع قياس على شبكة الإنترنت في أي وقت من الأوقات.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1444

ويتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات للقدرة المعرفية بشكل دوري ومستمر وفقًا لجدول زمني.

وهو الاختبار الأول في اللغة العربية للجنسين وكان تسجيله قد بدأ في 13 سبتمبر 2021 .

وانتهى 25 ديسمبر 2021 أما عن الاختبار فقد بدأ في 22 يناير 2022 وانتهى في 25 يناير من نفس العام.

والاختبار الثاني في اللغة العربية .

أيضًا بدأ تسجيله في 24 يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022 وبدأ الاختبار في 23 يوليو وينتهي 25 يوليو لنفس العام أم الورقي الأخير لم يحدد بعد.

ويطلب منك لدخول الاختبار الهوية وكذلك رخصة القيادة إن وجدت وجواز السفر أصل وصورة ودفتر العائلة وكذلك البطاقة الجامعية سارية.