نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443 أسماء المنقولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة النتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات . منذ أيام ازداد البحث على موقع جوجل الشهير داخل المملكة العربية السعودية عن حركة المقل الخاصة بالمعلمين الخارجي داخل المنظومة التعليمية بالمملكة وأعلنت وزارة التربية والتعليم إحصائيات حركة النقل والندب الخارجي للعام الدراسي الحالي 1444 2022 وذلك لأصحاب المكانة والمناصب العلمية والتعليمية التي ضمت أكثر من 33900 معلم ومعلمة وشميلت نسبة 39 % من القوة العاملة بالمنظومة التعليمية من أجل تطوير التعليم في المدارس والمناصب المختلفة واعتكد مدير التعليم العام على الكفاءات والاحتياجات في النقل والندب ونعلن كلم بشكل مفصل كيفية الاستعلام وطرق معرفة أسماء المنقولين تبعًا لحركة النقل الخارجي سواء معلمات أو معلمين.

نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

وفي بيان لوزارة التربية والتعليم السعودية أعلنت فيه أنه وفقًا للأهداف السامية والاستراتيجية للوزارة في ضوء الاهتمام والتطوير داخل المنظومة التعليمية.

وكذلك لتحقيق استقرار التطوير الوظيفي والمهني لكل المعلمين والمعلمات نعلن نتيجة حركة النقل الخارجي والمطورة.

لشاغلي الوظائف التربوية والتعليمية للعام الدراسي 1443 والتي اعتمدت في عملها على الاستفادة المثلى بالكوادر البشرية .

والقيادات الشابة والاستفادة من الطاقات التعليمية حيث جرى نقل وفق البيان أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين محافظات .

ومدن ومناطق السعودية وكذلك نقبل 80 % من المتقدمين كرغبة منهم الأولى والثانية .

وأكثر من 70 % من الطاقة التعليمية لطالبي النقل للم الشمل وكذلك لتحقيق الاستقرار المهني وكذلك الوظيفي لهم.

الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الحركة الخاصة بالنقل الخارجي للمعلمين وكذلك للمعلمات كل ما عليك فعله هو أن تقوم وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام :-