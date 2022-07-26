نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج قبول الجامعات بالسعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الجامعات بالسعودية 1444 . تختلف نظم القبول في الجامعات السعودية عن نظيرتها في كل الدول العربية وذلك نظرًا لاختلاف وتغير السياسة التعليمية وكذلك القوانين الخاضعة للتعليم والشروط التي تنطبق على كل مرحلة من المراحل التعليمية وكان باب التسجيل والقبول في مختلف الجامعات بالمملكة العربية السعودية قد فتح يديه للطلاب لتسجيل الرغبات منذ مدة وينتظر الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم نتيجة هذه الرغبات ونتيجة القبول الموحد داخل الجامعات الخاصة بالترشيح وكذلك قبول الطلبة والطالبات وقد أعلنت الجامعات السعودية فتح بوابة القبول من 22 يوليو 2022 الحالي ويستمر حتى 27 يوليو الموافق الأربعاء تليها الإعلان عن النتائج ..

نتائج قبول الجامعات بالسعودية 1444

وبالنسبة لمواعيد ظهور نتائج القبول بالجامعات المختلفة فهي تختلف من جامعة لنظريتها .

وذلك نظرًا لأن المواعيد تعلن لكل جامعة على حدا وبشكل منفصل ويتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالقبول في الجامعات.

عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي والذي يخص الجامعات ويجب على الطالب زيارة الموقع عبر الإنترنت لمعرفة موعد ظهور النتيجة.

وإذا كنت تتساءل عن الموعد النهائي لإعلان نتائج قبول الجامعات كلها في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق بوابة القبول الموحد ستكون هذه المواعيد هي المتحكمة بشكل كامل

فنتائج الترشيح القائمة على المقابلات تكون يوم الخميس الذي يوافق تاريخ 29 من شهر ذي الحجة عام 1443 .

أما عن نتائج القبول الخاصة بالفرز الأول تكون يوم الإثنين الموافق 3 من شهر محرم عام 1444 هجريًا .

وبالنسبة لنتائج قبول الفرز الثاني تكون يوم الخميس والذي يضرب تاريخ 6 من محرم عام 1444 .

يذكر أنه حددت كل الجامعات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودي موعد إعلان القبول .

ونتائج الترشيح المبدئي للجامعات

ونتائج الترشيح المبدئي للجامعات في العام الدراسي الجديد 2022 1444 وهي كالتالي :-