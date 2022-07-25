خطوات الإبلاغ عن المتعففين ومن هم المتعففين المستحقين للمساعدات الخيرية

في ظل ما يشهده العالم من تدهور في الأحوال المادية إلا أن هناك صنف من البشر سترهم الله بستره، فمهما كانت حاجتهم اظهروا الستر والاستغناء وهؤلاء يحتاجون من المحسنين بعض العناء والتعب في البحث عنهم ويحتاجون من الجمعيات والمؤسسات الخيرية إطلاق مبادرة تحت اسم خدمة الإبلاغ عن المتعففين من أجل الوصول إلى تلك الأسر الكريمة الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة من أجل رفع مستواهم المعيشي مع التقدير لهم وحفظ كرامتهم .

خطوات الإبلاغ عن المتعففين

استنادا لما سبق فقد وفرت بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية خدمة الإبلاغ عن المتعففين وهناك بعض الخطوات التي يجب مراعاتها من جهة المبلغين عن المتعففين وهى:

الخطوة الأولى وهى بمثابة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية واختيار خدمات ثم كتابة أبلاغ عن متعفف. يقوم المبلغ بإدخال رقم الهاتف لديه وليس رقم المتعفف . بعد ذلك ستصلك رسالة على هاتفك لإدخال رمز التحقق . ثم بعد ذلك يقوم المبلغ بإدخال بيانات المتعفف . ضغط حفظ ليتم استلام الطلب والتأكد من صحة البيانات ومتابعته .

الهدف من خدمة الإبلاغ عن المتعففين

تسعى الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتحقيق الكرامة والخصوصية والراحة في خدمة الأسر المستحقة للمساعدات الخيرية وتحقيق التكاتف مع الجهات الخيرية الرسمية والمحسنين من أهل الخير في دعم المستحقين .

تسجيل في الأسر وتقديم الخدمات اللازمة لها .

متابعة شؤون الأسرة المستحقة للمساعدات الخيرية وتطورات أوضاعهم الأسرية والمعيشية.

وضع قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الخيرية.

تكافل العمل الخيرى بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

الربط التقني بيت الجمعيات الخيرية والدوائر الحكومية ذات العلاقة الواحدة.

من هم المتعففين الحقيقين المستحقين للمساعدات الخيرية ؟

من الجدير بالذكر أن الأفراد المبلغين في خدمة الإبلاغ عن المتعففين التأكد من صحة البيانات المقدمة وبالتعاون مع الجهات المعنية يتم حصر هذه الأسر المستحقة للمساعدات الخيرية ومنها: