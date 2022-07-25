نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام من منصة أبشر في المقال التالي

في دقائق، نعرض خطوات إصدار جواز سفر لمواطن أقل من 15 عام، عبر الخدمات المتاحة على منصة أبشر وتأتي من تصنيف خدمات الجوازات السعودية، وتلك الخدمة تتيح للمواطن التقديم بطلي إصدار جواز السفر للتابعين من تكون أعمارهم أقل من سن خمسة عشر عام، عبر تنفذ عدد من الإجراءات على المنصة الإلكترونية بعد تسجيل الدخول، وتعبئة البيانات المطلوبة لاستخراج الجواز، وهي من الخدمات التي تتسم بالسهولة في التنفيذ وتوفر وقت كبير كان يضيع في تقديم الطلبات اليدوية والورقية. طريقة إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام سنقوم بشرح خطوات إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام يمكن متابعة الطريقة التي نشرحها بالخطوات التالية: الدخول على منصة أبشر الإلكترونية من حساب المستخدم.

اختيار نظام أبشر الأفراد

تسجيل بيانات الدخول والتي تشمل اسم المستخدم ورقم الهوية أو حسابك في النفاذ الوطني.

ستقبل صاحب الحساب رسالة بها كود التأكيد للدخول على المنصة.

الدخول على الصفحة الرئيسة لخدمات منصة أبشر

اختيار الخدمات ثم خدمات الجوازات

اختيار خدمة إصدار جواز سفر لمن هو أقل من ست 15 عام.

الإطلاع على الشروط الخاصة بالخدمة قبل التأكيد.

البدء في تعبئة البيانات ومنها بينات عائلة صاحب الطلب .

الدخول على خطوة رفع المرفقات المطلوبة في حالة إكمال تعبئة البيانات الأساسية

رفع صورة شخصية لمقدم الطلب ثم الموافقة على الأحكام والشروط

إرسال طلب لإصدار جواز السفر ويتم انتظار المراجعة واتخاذ القرار. متطلبات إصدار جواز سفر لمن هو دون 15 عام أهم المتطلبات الخاصة بتنفيذ الخدمة، والتي توضحها منصة أبشر تشمل: أن يكون المتقدم بالطلب قد حصل على بطاقة الهوية الوطنية.

تسديد ما على مقدم الطلب من مخالفات إن وجدت.

سداد قيمة الرسوم. رابط منصة أبشر التسجيل في منصة أبشر أصبح أمر ضروري للمواطنين لتسهيل حصولهم على خدمات هامة تقدمها الوزراء، حيث تعج المنصة بعشرات الخدمات الإلكترونية الهامة التي يمكن التقديم عليها عبر أبشر في دقائق وتنفيذ طلب كان قد يستغرق أيام بالطرق القديمة، وبالتالي يكون الحصول على الخدمة بشكل أسرع وبأقل مجهود ويمكن استلام الوثيقة إلكترونياً عمر شويل - جدة خطوات إصدار جواز سفر مواطن أقل من 15 عام من منصة أبشر - ثقفني

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