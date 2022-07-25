وظائف الأمن العام للنساء عبر “أبشر للتوظيف” الشروط والرواتب وخطوات التسجيل

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول وظائف الأمن العام للنساء عبر بوابة أبشر، حيث تعد هذه البوابة من أهم البوابات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ونوضح من خلال هذا المقال كيفية التسجيل لوظائف الأمن العام عبر منصة ابشر توظيف، والكثير يتسأل عن كيفية وخطوات التسجيل وشروط التسجيل وقيمة رواتب وظيفة جندى والعلاوات السنوية ونوضح بداخل المقال كل هذا بالتفصيل، حيث أعلنت منصة أبشر للتوظيف بدء استقبال تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1443 بدءا من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022، وذلك بعد إعلان موقع مديرية الامن العام في السعودية عن فتح باب التقديم على الأمن العام للنساء 1443 رتبة جندي للعمل في القوات الخاصة للأمن العام المرور، لحاملي شهادة الثانوية العامة فما أعلى، في التخصصات الواردة أدناه، وكما حددت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية عن شروط تسجيل الأمن العام نساء ١٤٤٣، وأكدت الإدارة العامة للقبول المركزي أن التسجيل متاح إلكترونيا عبر بوابة أبشر للتوظيف وفق الشروط والضوابط من يوم السبت 23/7/2022.

موعد التقديم لوظائف الأمن العام للنساء:

أوضحت مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن موعد التقديم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض كافة التفاصيل الخاصة بإعلان تقديم وظائف الأمن العام للنساء، وأكدت المديرية أن الأولوية لقبول الأفراد ويشترط ان يكونوا من حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك كحد أدني للتعين على رتبة جندي بالوظائف الشاغرة بالإدارة العامة للمرور وكما يتم تفضيل القبول للنساء الحاصلات على شهادة الدبلوم والبكالوريوس وتبدأ منصة أبشر للتوظيف في تلقي طلبات الراغبين بالتقديم خلال الفترة التالية:

يبدأ الشخص المتقدم باستقبال الطلبات بدء من يوم السبت الموافق 23 من شهر يوليو لهذا العام وينتهي التسجيل والتقديم في يوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 م.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الأمن العام:

من أهم الشروط أن تكون المرأة المرشحة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها

كما يشترط أن تكون المرشحة من أصل سعودي على أن يتم استثناء من نشأ مع والدها أثناء خدمته للبلاد خارج المملكة.

ويشترط أن تتمتع المرشحة للتسجيل بحسن السيرة والسلوك والسمعة وليس لديها سجل جنائي في أحد الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.

يجب على المتقدم أن يكون تابع لنفس المنطقة الذي يقدم عليها في الوظيفة

كما يشترط أن يكون لديه هوية وطنية مستقلة سارية المفعول وقت التقديم.

كما يشترط على المتقدمة عدم التعين في وظائف حكومية سابقة.

وكما يشترط ألا يقل العمر عن 25 عام، ألا يزيد عن 35 عام.

ويشترط أن تكن المرشحة للتقديم غير خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها في المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

ويشترط في المتقدمة عدم الزواج من شخص غير سعودي.

ويشترط تناسق الطول مع الوزن، ألا يقل الطول عن 155سم.

ويشترط فى المتقدمة اجتياز جميع الاختبارات المبدئية واجتياز كافة اختبارات القبول النهائي، والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

قمية رواتب الأمن العام للنساء:

كيفية التقديم لوظيفة الأمن العام للنساء:

قامت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بشرح خطوات التقديم للحصول على وظيفة الأمن العام للنساء من خلال الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الخطوات:

كيفية التقديم لوظيفة الأمن العام للنساء