نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن والفئات المسموح لها بالتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد حساب المواطن، أتاحت الحكومة السعودية خدمة جديدة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل والتي يقدم من خلالها دعم يساهم في رفع مستوى هذه الفئات المعيشي كما يساهم في تلبية متطلبات الحياة، سوف نتحدث في هذا المقال عن الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذا التسجيل وكذلك طريقة التسجيل بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى.

تسجيل جديد حساب المواطن

الحصول على دعم نقدي من الحكومة السعودية بطريقة مباشرة متاح لعدد من المواطنين السعوديين عبر برنامج تسجيل جديد حساب المواطن ، الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو تقديم إعانات لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة من السعوديين، حيث تقدم المملكة العربية السعودية خلال هذا البرنامج مبالغ نقدية لبعض الشرائح التي تكون في حاجة إليها تبعًا لدخل كل أسره.

من الجدير بالذكر أن هناك علاقة طردية بين الدعم المقدم ودخل الأسرة فكلما قل دخل الأسرة ازداد الدعم الذي يتم منحه من الدولة لتلك الأسر.

الفئات التي يمكنها التسجيل في حساب جديد حساب المواطن

يمكن تقسيم الفئات التي تستحق الدعم عبر برنامج حساب المواطن كما يلي:

تقدم الحكومة السعودية دعم يبلغ قدره 1200 ريال سعودي للأسر التي يبلغ دخلها من 0 إلى 11999 ريال سعودي.

كما يمكن للأسر التي يبلغ دخلها من 12,000 إلى 15,000 ريال الحصول على دعم مادي يبلغ 75 % بقيمة 1000 ريال سعودي.

بينما الأسر التي يبلغ دخلها من 15,300 إلى 20000 ريال من حقها الحصول على دعم مادي قيمته 50 % وهو 600 ريال سعودي.

بينما الأسر غير المستحقة للدعم هي التي يصل دخلها إلى أكثر من 20000 ريال سعودي.

طريقة تسجيل جديد حساب المواطن

يستطيع المواطن التسجيل في هذا البرنامج عن طريق اتباع النقاط التالية :