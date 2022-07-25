نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية الوطنية البحرية.. التقديم ومزايا الأكاديمية nma في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأكاديمية الوطنية البحرية، حيث تعد الأكاديمية الوطنية البحرية أحد المؤسسات التدريبية الوطنية الغير ربحية، التي تم توفيرها بغرض تطبيق أعلى وأهم المعايير التي تخص الخدمات المهنية والعمل علي تدريب وتأهيل الكوادر من الأفراد السعوديين الناشئة بناءاً علي أكثر من مستوي من التدريب العملي والتدريب النظري بكفاءة وجودة عالية، ومن ضمن ذلك الخدمات التي تتعلق بقطاع التدريب البحري، وقد تم تأسيس الأكاديمية الوطنية البحرية عن طريق شراكة استراتيجية بين شركة أرامكو بالسعودية وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتوفر الأكاديمية برامج تدريب متنوعة حتي تناسب جميع الأفراد الراغبة في التقديم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في الأكاديمية الوطنية البحرية.

الأكاديمية الوطنية البحرية

توفر الأكاديمية الوطنية البحرية برامج تدريب مختلفة، يستطيع أي فرد التسجيل بها عن طريقة التقديم الإلكتروني الخاص بالأكاديمية، ومن برامجها (دبلوم العلوم البحرية، دبلوم الهندسة البحرية، دبلوم الهندسة الكهربائية البحرية) ويتم التدريب علي برامج مختلفة منها ما يلي:

برنامج بناء أو إصلاح السفن: وتشمل الدورة كل من (الميكانيكيات، الكهرباء، اللحام، فني معادن، فني أنابيب).

برنامج العمليات البحرية: لكل من (فني ملاحة، فني كهرباء وتقنيات، دورات خاصة تقدمية إجبارية حتى يتم التصنيف لمشرف ملاحة وأيضاً مساعد مشرف ملاحة، توافر دورات قصيرة) وفق التنسيق.

برنامج تشغيل المواني: الذي يحتوي علي (تقنيات ملاحة السفن، تدريب أمن الموانئ، توافر تدريب علي الاتصالات وضبط المنافذ البحرية، اختصاصي تنظيم وإدارة).

مزايا الأكاديمية البحرية

تتميز الأكاديمية الوطنية البحرية بعدد من المزايا الذي تتمتع بها، حيث تتميز بما يلي:

توافر مرافق حديثة وبرامج متطورة.

تتميز الأكاديمية بتوافر كادرها التدريبي والتعليمي المؤهل على أفضل المستويات ما يعمل علي توفير وإحداث سبق في كل من المستويين النظري والعملي، والعمل علي ضمان مستقبل متطور لجميع الخريجين.

تقدم الأكاديمية خدمات استشارية تخصصية بمجال الخدمات البحرية من أجل العمل علي خدمة القطاع البحري بشكل عام.

تضم الأكاديمية كل من الهيئة التعليمية والتدريبية من خلال عدد من المتخصصين والأكاديميين تشمل مهندسين وملاحين وعدد من الخبراء والمهنيون المحترفين.

طريقة التسجيل في الأكاديمية

يتم التسجيل في الأكاديمية عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي: الأكاديمية البحرية، ثم النقر علي تبويب (التسجيل) بأعلي صفحة الموقع، ثم النقر علي تبويب (تقديم جديد) ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية التي تطلبها الأكاديمية من أجل التسجيل بها.

رقم الأكاديمية الوطنية البحرية

يمكن التواصل مع الأكاديمية البحرية من أجل الاستفسار عن طريقة التقديم أو تكلفة الانضمام أو لأي استفسار آخر عن طريق الاتصال علي الرقم التالي: (56-180-4470) كما يكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).