طريقة تقديم على الدعم السكني وزارة الإسكان

طريقة الدعم السكني يسعي للتعرف عليها كافة المواطنين من داخل المملكة وذلك بغرض الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان المتعددة، حيث تعمل الوزارة من خلال حلول وزارة الإسكان السكنية على توفير العديد من الوحدات والأراضي إضافة إلى فلل وزارة الإسكان وتتيح الوزارة لكافة المواطنين التقديم إذا توافرت شروط الدعم السكني في المتقدم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الدعم السكني.

طريقة الدعم السكني

يمكن للمواطنين إتباع طريقة الدعم السكني للاستفادة من البرامج المختلفة والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان وتتضمن تلك الطريقة ما يلي:

في البداية يجب التوجه لمنصة سكني.

النقر على تسجيل من خلال الأيقونة أعلى الصفحة.

ملئ البيانات التي يتم طلبها من قبل المنصة والتي تتمثل في: رقم هويتك. تاريخ ميلادك مع تحديد الصيغة هل هجرية أو ميلادية. إدخال الرمز الموجود بالصفحة.

تقوم المنصة بعرض عدد من الأسئلة الهامة والتي يتم على أساسها تحديد أهليتك للحصول على المنتجات من عدمه.

يجب إتباع التعليمات لحين تفعيل حسابك على المنصة ومن ثم التوجه لعرض المنتجات المتوفرة.

يجب الموافقة على الإقرارات الموجودة بالصفحة ومن ثم النقر على تقديم.

تطرح المنصة عدد من الأسئلة الأخرى ويتم الإجابة عليها بكل دقة، وبعدها يتوجب النقر على استكمال.

بمجرد الانتهاء من الإجابة وظهور حالة التأهل الخاصة بالعميل يتاح له البدء في إتمام خطوات الحجز بكل سهولة.

أما إذا ظهر للعميل رسالة تفيد عدم الاستحقاق فيمكن له الاعتراض وتقديم المستندات التي تفيد بتأهله للاستفادة من منتجات الوزارة.

شروط الدعم السكني

للاستفادة من الدعم السكني يتوجب على المتقدم أن يتوافر به كافة الشروط السابق وضعها من قبل الوزارة والتي تتضمن:

لا يسمح لغير السعوديين بالتقديم.

إذا كان للمتقدم أو أي من أفراد أسرته منزلًا مسجلًا باسمه فلا يحق له التقديم.

يسمح بالتقديم لمن لم يستفد من قبل بأي من برامج الدعم المطروحة.

استمرار حالة التأهل الخاصة بالمواطن من وقت تقديم الطلب وحتى تاريخ تخصيص الدعم.

يتم التقديم للاستفادة من الدعم إما عن طريق التطبيق الرسمي أو عبر المنصة الرسمية (سكني).

هل يوجد مدة محددة للدعم السكني بعد التسجيل

تعد من أكثر الأسئلة انتشارًا بين المواطنين وقد تمت الإجابة من قبل الموقع الرسمي لسكني بأنه لا توجد فترة محددة للاستفادة في حالة توافر كافة الشروط التنظيمية والمسجلة باللائحة ولحين تخصيص الوحدة.