نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أنواع بطاقات الراجحي مميزات البطاقة الذهبية والبلاتينية وبطاقة إنسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم أنواع بطاقات الراجحي ومميزات بطاقة الراجحي الذهبية والبلاتينية وبطاقة إنسان. حيث يتميز بنك الراجحي بكونه من أكبر وأهم البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. ولا تتوقف فروعه داخل المملكة فقط بل تمتد لتخرج خارج حدود المملكة العربية السعودية. كما يمتلك الراجحي الكثير من العملاء داخل السعودية وخارجها أيضاً ويرجع ذلك للعديد من الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه. حيث يوفر الراجحي الكثير من المساعدات المادية لعملائه فهو يقدم لهم أشكال من القروض المختلفة وكذلك أنواع التمويل. كما يوفر الراجحي أيضاً العديد من البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة التي تقدم الكثير من الخدمات للعملاء. كما توفر هذه البطاقات العديد من المزايا للعملاء وكذلك تجعل حياتهم أكثر راحة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض مزايا أهم هذه البطاقات كالبطاقة الذهبية والبلاتينية وكذلك بطاقة إنسان. كما يمكنك التعرف أيضاً على تفعيل بطاقة صراف الراجحي الجديدة وطريقة استخدام البطاقة الذكية ذات الشريحة.

أهم أنواع بطاقات الراجحي

حيث يقدم بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المختلفة والمساعدات العديدة. ويعتبر من أهم هذه الخدمات هو توفير البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة بأشكالها الكثيرة. كما تتميز هذه البطاقات بإختلاف أنواعها واستخدامها والتي تتناسب مع كافة احتياجات العملاء. والتي تتنوع هذه البطاقات فهناك بطاقة المرابحة سيجنتشر والمرابحة إنفينت وكذلك هناك بطاقة الفرسان وهناك بطاقة تسوق أيضاً. كما يوجد العديد من الأنواع الأخرى للبطاقات والتي تتوافق جميعها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. واليوم سوف نقدم لكم مزايا بطاقة الراجحي البلاتينية والطاقة الذهبية وكذلك بطاقة إنسان.

مزايا بطاقة الراجحي الذهبية

هناك الكثير من أنواع البطاقات التي يوفرها مصرف الراجحي لعملائه داخل المملكة العربية السعودية والتي تعتبر أهمها هي بطاقة الراجحي الذهبية. وتوفر هذه البطاقة العديد من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما تمتع البطاقة عملائها بالكثير من العروض والخصومات

وكذلك تمكن العميل من إيداع يصل إلى 200 ألف ريال سعودي

يصل الحد الأقصى للشراء من خلال بيع النقاط إلى 100 ألف ريال سعودي.

كما تصل فترة السداد إلى 45 يوم.

كما يتمكن جميع أفراد الأسرة من الحصول على عدد من البطاقات عن طريق حساب بنكي واحد.

أهم أنواع بطاقات الراجحي ومزايا بطاقة الراجحي البلاتينية

توفر بطاقة الراجحي البلاتينية للمستفيد مجموعة من المزايا الخاصة. ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي:

مزايا بطاقة الراجحي إنسان

كما هناك مجموعة من المزايا التي تتمتع بها بطاقة إنسان من مصرف الراجحي. ويمكننا عرض أهم هذه المزايا كما يلي:

تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

لا تحتاج إلى دفع أي رسوم إضافية

كما إنها تتميز بكونها يتم إستخراجها بشكل فوري في خلال نصف ساعة

وكذلك فتقدم البطاقة للعملاء العديد من الخصومات والعروض في الكثير من المطاعم والأسواق.

طريقة إلغاء بطاقة الراجحي الرقمية

كما يسهل مصرف الراجحي على العملاء القيام بتنفيذ الخدمات التي يرغب بها أو إلغائها بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل. حيث يتمكن العميل من إلغاء البطاقة الرقمية عند حاجته لذلك وذلك كما يلي: