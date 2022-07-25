نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الرياض وتمويل السيارات المستعملة للمواطنين والمقيمين بفترة سداد 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض وتمويل السيارات المستعملة، يقدم بنك الرياض التمويل التأجيري للسيارات المستعملة فالكثير ما يبحث الأشخاص عن شراء سيارة مستعملة من البنوك السعودية بحالة جيدة وبتقسيط المريح ويوفر لك المصرف برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من الجهات المعتمدة لدى المصرف يكون هو الحل الأمثل لمن يرغب بشراء سيارة مستعملة ، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم المزايا والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

بنك الرياض وتمويل السيارات المستعملة وأهم المزايا

يوفر المصرف على التمويل التأجيري عدد كبير من المزايا والتي جاء منها التالي:

متاح للمواطنين والمقيمين.

يمكن للعاملين بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو العسكري أو المتقاعدين الحصول على المنتج.

معدل الربح تنافسي وبأقساط مريحة.

فترة السداد تمتد حتي ثلاث سنوات.

يسمح بعمل تفويض لسائق آخر.

متوفر مع تحويل الراتب أو من غير تحويله.

يمكن للمواطن الحصول على تمويل لمركبتين والمقيم مرحلة واحدة.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل.

الشروط المطلوبة

كل مصرف يضع شروط خاصة به على برامجه التمويلية المقدمة وتسعى البنوك إلى محاولة التيسير وعدم وضع شروط معقدة حتى يتمكن العميل من الحصول على المنتجات دون أي عائق ويجب على العميل الالتزام بالشروط والأحكام التي يضعها المصرف ويضع بنك الرياض شروط خاصه لكل عميل سواء كان مواطناً أو مقيماً وإذا ما كان يتم تحويل الراتب للمصرف أم لا كما يجب أن تكون السيارة بضمان ستة أشهر على الأقل والحد الأقصى لعدد الكيلومترات هو 50 ألف كيلو عن كل سنة من موديل السيارة.

المستندات المطلوبة للتقديم

إحضار أصل الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

تقديم الأصل من رخصة القيادة السارية.

تقديم نموذج معبأ بطلب الحصول على التمويل.

عرض سعر من الوكيل المعتمد.

تقديم تعريف بالراتب صادر في تاريخ أقل من شهرين.

تقديم شهادة تحويل الراتب بالنسبة للعملاء المحول راتبهم للمصرف.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر ويكون مصدق من البنك الذي يقوم العميل بتحويل الراتب إليه.

الوكلاء المعتمدين والمشمولين بالعرض من بنك الرياض

شركة عبد اللطيف العيسي للسيارات وشركة بترومين ( نيسان). شركة الجميح للسيارات ( جي ام سي،شفر ولية، كاديلاك ). التوكيلات العالمية للسيارات (جي ام سي، شفرولية). شركة الجمر القابضة (كيا). عبد الله هاشم المحدودة (هوندا). المتحدة للسيارات (كرايسلر، شيروكي، دودج ). العيسائي للسيارات (ميتسوبيشي). توكيلات الجزيرة للسيارات (فورد، لينكون). المجدوعي للسيارات(هيونداي ، جينيس) المنطقة الشرقية. الوعلان للسيارات (هيونداي، جينيس) المنطقة الوسطي. محمد يوسف ناغي للسيارات (هيونداي، جينيس، بي أم دبليو). الحاج يوسف علي رضاه وشركاه(مازدا). الشركة السعودية العربية للتسويق (أودي). شركة إبراهيم الجفالي وأخواته للسيارات (مرسيدس بنز).

الحاسبة التمويلية

يقدم المصرف الحاسبة التمويلية لمساعدة العملاء في معرفة قيمة التمويل والأقساط ويمكن استخدام الحاسبة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحاسبة التمويلية.

تحديد نوع التمويل ( تمويل سيارة ).

). إدخال كافة البيانات المطلوبة ومراجعتها.

الضغط على زر احسب.

ويتوجب على العميل الحصول على موافقة مبدئية وذلك عن طريق زيارة أحد مستشاري البيع في واحد من الوكلاء المعتمدين أو زيارة أقرب فرع تابع للمصرف أو من خلال الاتصال برقم 8001242020.