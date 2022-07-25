نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيداع راتب التقاعد.. هل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2022؟ المؤسسة العامة ترد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الزيادة برواتب المتقاعدين من الموضوعات الهامة المطروحة بوسائل التواصل الاجتماعي، فكثير من الأشخاص قد تناولوا بالحديث تلك القضية نظراً لأهميتها، والظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب الفيروس، والتداعيات السياسية المختلفة، وهذا المقال سيكون متخصص في الإجابة عن سؤال هل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين وأهم التفاصيل التي تدور حول هذا الأمر.

هل هناك زيادة في رواتب المتقاعدين 2022؟

إن الزيادة لرواتب المتقاعدين هو شيء خالِِ من الصحة، إذ أن الوزارة لم تصدر أي بياناً رسمياً عن ذلك، ولكنه هناك بريق من الأمل بأنه سيتم الفتح لملف الرفع للحد الأدنى الخاص برواتب المتقاعدين 4000 ريال، فهذا الموضوع تمت مناقشته بمجلس الشورى، وأكد المجلس بأنه من المتوقع أن يتم إعادة مناقشة هذا القرار نظراً لأهميته، فلا بد من أن يعيش الأفراد حياة كريمة، ويصرف راتب التقاعد بشكل يتوافق مع متطلبات الحياة.

فهناك متقاعدين راتبهم لأزال 1725 ريال بالشهر، وهو مبلغ لا يكون كافياً لاستقرار حياتهم بالشكل الصحيح، ولا سيما مع ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

علماً بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارات سابقة بالأعوام الماضية لرواتب المتقاعدين ليصبح الحد الأدنى 3000 ريال، وهذه هي المبادرة حصلت على تفاعلاً إيجابياً من أعضاء المجلس.

كما أن 150 عضو قد أيدوا هذا القرار، ولكن الأمر رفض من مؤسسة التقاعد نفسها التي قالت بأنها لن تستطيع أن تتحمل المبالغ المالية الكبيرة شهرياً، والزيادة ستكون شيئاً مرهقاً للنظام المالي، أي أنها سترفع نسبة العجز بسبب زيادة الرواتب ولن تحل المشكلة، ولكن الأمر إلى الآن يتم دراسته بالشكل الصحيح.

نظام التقاعد بالمملكة السعودية

إن المملكة السعودية تطبق نظاماً يخص إدارة التقاعد والحياة بشكل عام لتلك الفئة مع اختلاف تصنيفاتهم، فهي تسلمهم الرواتب بالشكل المتناسب مع القطاع الذي كان يعملوا به سابقاً، وهي مؤسسة هامة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

حيث أن معاشات المتقاعدين تكون لأشخاص يزيد عدمتهم عنده 990,000 شخص ويعد رقماً كبيراً، كما أن أعداد المتقاعدين الأحياء 730 ألف وأكثر، والمؤسسة تؤمن لهم رواتب خاصة بهم لتلبية الاحتياجات، وتبذل قصارى جهدها حتى تطبق الخدمات التابعة لنظام التقاعد عبر هذه المؤسسة.