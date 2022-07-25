كل شركات التمويل التي تقدم منتجات التمويل بأنواعه في السعودية 2022

ما هي شركات التمويل الموجودة للمقيمين والمواطنين؟، حيث يسأل الأفراد من يرغب في الحصول على تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية ، وهناك العديد من شركات التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية ، وهم يتنافسون على تقديم عدد كبير من حلول التمويل الفريدة ، مما يتيح للعملاء الاختيار من بينها.

شركات التمويل التي تقدم تمويل أهمها الشركة السعودية

منذ تأسيسها في عام 1990 م ، تعد مؤسسة التمويل السعودية من أهم وأوائل الشركات التي تقدم برامج تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية. والجدير بالذكر أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، هذا ويبلغ رأس مال الشركة (10) ملايين ريال سعودي وهي مملوكة لنجل عبدالله ابراهيم الخريف.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي 2022

تقدم الشركة السعودية للتمويل عددًا من القروض الشخصية للأفراد بناءً على بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، ويمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للشركة، والخطوات هي كالتالي:

انتقل مباشرة إلى صفحة الشركة السعودية للتمويل انقر فوق علامة التبويب “تطبيق عبر الإنترنت”. تسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد. أدخل جميع البيانات المطلوبة. اتبع التعليمات لإكمال الطلب.

معايير القرض الشخصي المقدم من الشركة السعودية

شروط التمويل الشخصي التي وضعتها الشركة السعودية للتمويل هي كما يلي:

يوفر الفرصة لسداد التمويل مبكرًا. يتم التمويل بدون تحويل للراتب وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. مبلغ التمويل 100،000 ريال بحد أعلى.

ما هي شركة النايفات للمنتجات التمويلية

منذ تأسيسها عام 2002 ، تعتبر شركة “النايفات” من أهم الشركات التي تقدم خدمات التمويل للأفراد والشركات على أساس المبادئ الإسلامية. :

تمويل الاستهلاك الشخصي. أنشطة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمويل الإيجار. تمويل بطاقة الائتمان.

قروض شركة المرابحة المرنة

توفر شركة المرابحة المرنة للأفراد خطط تمويل تلبي احتياجاتهم بناءً على بعض المتطلبات والمستندات البسيطة، ويمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي إلكترونيًا من خلال موقع الشركة الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن قروض المرابحة الشخصية تتميز بعدد من المزايا منها:

متوفر بمبالغ تتراوح بين 5،000 ريال سعودي إلى 250،000 ريال سعودي. التمويل يتوافق مع مبادئ وأنظمة الشريعة الإسلامية. التمويل بدون تحويل الرواتب. يمكن سداد القروض لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

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