نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية بوابة قبولي الموحدة وشروط القبول بالكلية التقنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية الرسمي يتم من خلاله التقديم علي الكلية التقنية بطبرجل والمعهد الصناعي . القبول والتسجيل الكلية التقنية بدء اليوم استقبال التقديم طبرجل بالجوف . لبرامج الدبلوم بجانب البرامج الفصلية وذلك فيما يخص الفصل التدريبي الأول في . كلية التقنية للعام 1444 ويتم التقديم عبر رابط التسجيل في الكلية التقنية . كما أن تسجيل كلية التقنية يتم من خلالها منح الشهادات الجامعية المتوسطة والتي تكون مدة الدراسة بها . هي سنتان ونصف وذلك في عدد محدد من التخصصات المختلفة كذلك بجانب أن الكلية التقنية تتيح . برامج الدبلومات المسائية في تخصص الإدارة المكتبية وفيما يخص تفاصيل التقديم علي الكلية التقنية . والمزيد من المعلومات نتعرف عليه عبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .

رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية 1444

رابط التسجيل في الكلية التقنية المعلن عنه هو الرابط الذي يتم من خلالها تقديم الكلية التقنية بشكل إلكتروني والمعلن عليه التخصصات التي تم تحديدها وهي كالآتي :-

يتم تقديم كلية التقنية في تخصص القوي الكهربائية . كما يتاح تسجيل كلية التقنية في تخصص ميكانيكا السيارات . كذلك بجانب التقديم في تخصص الإدارة المكتبية . فتح باب التقديم في كلية التقنية علي تخصص الدعم الفني . والعديد من تخصصات كلية التقنية المعلنة علي بوابة قبولي الموحدة . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تصريحات تخص كلية التقنية .

تصريحات التقديم عبر رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية

تقديم الكلية التقنية صرحت عنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمحدد لمناطق معينة داخل المملكة العربية السعودية . كما أنه عبر رابط التسجيل في الكلية التقنية بالنسبة للبنات يتم من خلاله التقديم علي الدبلومات الصباحية . وذلك في معاهد كلاً من المعاهد الصناعية ومعاهد التشييد ومعاهد العمارة . كما يتم تقديم كلية التقنية للبنات في البرامج القصيرة المعلنة من المؤسسة . ذلك بجانب أن استقبال الطلبات الخاصة بتقديم الكلية التقنية في تخصص الدبلومات المسائية يتم فتحه للبنين والبنات . وتلك التصريحات المعلنة فيما يخص تقديم الكلية التقنية محددة لمنطقة الرياض بالسعودية . كما تم الإعلان عن مواعيد تسجيل كلية التقنية التي سنعرضها خلال سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” القادمة .

المواعيد المعلنة في تسجيل كلية التقنية

يتم عبر رابط تقديم وتسجيل الكلية التقنية التقديم علي التخصصات المعلنة في الكلية التقنية للبنات في محافظة الرياض السعودية . وفي الدبلوم الصباحي والكلية التقنية الرقمية عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد الكلية التقنية . بجانب الكلية التقنية التطبيقية ويستمر تقديم كلية التقنية حتي يوم الخميس القادم الموافق . 28 من شهر يوليو الجاري حتي موعد الساعة الثانية عشر ظهراً . أما عن شروط تقديم الكلية التقنية سنعرضه بسطور مقال اليوم القادمة من “موقع ثقفني” .

شروط تقديم الكلية التقنية المعلنة

المتقدم يجب أن يكون من الجنسية السعودية . كما يستثني من شرط الجنسية السعودية أبناء الأم السعودية فقط . تسجيل كلية التقنية يجب أن يكون تم الحصول علي شهادة الثانوية أو شهادة المعهد الثانوي الصناعي أو ما يعادل ذلك . كذلك بجانب تقديم كلية التقنية أن لا يكون مر أكثر من خمس سنوات بعد الحصول علي الشهادات المشار لها . كلية التقنية اشترطت علي المتقدمين أن لا يزيد عمره عن 30 عاماً ويكون حسن السير والسلوك . كما من الهام أن يتم اجتياز كافة اختبارات التحصيلي القياسي المحددة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . شروط تقديم الكلية التقنية الهامة من ضمنها أن لا يكون المتقدم للكلية التقنية قد تم فصله سابقاً من الكلية التقنية . كذلك يجب علي المتقدم أن يقدم علي برنامج واحد من برامج الكلية التقنية المعلنة . كما أعلن عبر موقع تقديم وتسجيل الكلية التقنية جامعات التقديم نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

القبول والتسجيل الكلية التقنية بالجامعات المعلنة

تسجيل كلية التقنية في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية .

في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية . كما يتم القبول والتسجيل الكلية التقنية في جامعة الملك سعود .

في جامعة الملك سعود . كذلك بجانب كلاً من جامعة الأميرة نوره وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية .

وفيما يخص طريقة التقديم علي الكلية التقنية نعرض خطواتها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

موجز #التدريب_التقني في أسبوع. pic.twitter.com/eobdHpZRNa — التدريب التقني (@tvtcweb) موجز #التدريب_التقني في أسبوع. pic.twitter.com/eobdHpZRNa — التدريب التقني (@tvtcweb) July 24, 2022

خطوات التقديم علي الكلية التقنية عبر بوابة قبولي الموحدة

تسجيل الدخول علي موقع بوابة القبول الإلكتروني الموحد الكلية التقنية . كما يجب تسجيل بيانات اسم المستخدم في المربع الخاص بذلك . كذلك بجانب تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم . تعيين كلمة مرور جديدة في حالة أن الحساب جديد أو تسجيل كلمة المرور المعينة سابقاً في حالة أن الحساب مسجلاً . كما يمكن أيضاً التسجيل عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي مربع “تسجيل الدخول” .